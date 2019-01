El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que existe una lista de personas bajo investigación judicial por su posible consentimiento en el robo de combustible desde Petróleos Mexicanos.

Mencionó que uno de los involucrados es el general brigadier de Estado Mayor, Eduardo León Trauwitz, quien fungía como encargado de la seguridad de Pemex. En el pasado trabajó como jefe de seguridad de Enrique Peña Nieto cuando era gobernador del Estado de México.

El general se desempeñó como subjefe de la Sección Quinta en el Estado Mayor Presidencial (EMP), durante el gobierno de Vicente Fox. En el año 2010, pidió licencia al cargo para ser jefe de seguridad del entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, a quien luego también acompañó durante su campaña presidencial en el 2012.

Ya como presidente de México, Enrique Peña Nieto lo nombró en marzo del 2013 como gerente de Servicios de Seguridad Física de Pemex, instancia que se convirtió un año después en la Subdirección de Salvaguardia Estratégica (SSE) de la empresa petrolera del Estado.

El general Eduardo León Trauwitz es egresado del Colegio Militar en 1986, obtuvo la licenciatura en Administración Militar en la Escuela Superior de Guerra en 1994 y la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en el 2009.

La SSE cuenta actualmente con tres gerencias: la de Estrategia y Sistemas de Seguridad y Monitoreo; la de Seguridad Física, y la de Vinculación Interinstitucional de Salvaguardia y Logística. Esto implicó que en el sexenio anterior, el general era el encargado de monitorear y prevenir el robo de combustibles.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, como parte de su plan de combate al robo de hidrocarburos, se investiga todo el esquema de complicidades al interior de Petróleos Mexicanos, aunque evitó mencionar más nombres de exfuncionarios.

“Sí existe el general, pero no se sabía nada, ahora se sabe porque se le menciona en asuntos que tienen que ver la seguridad de Pemex. Él estaba a cargo de la seguridad de Pemex y lo que se está haciendo ahora —es un programa integral— es una investigación a fondo, conjunta, de todas las dependencias”, expuso.

“El general está en una lista de personas que se investigan sin que haya todavía nada definitivo. Se están investigando a todos los que tienen que ver o tuvieron que ver con estas actividades. En todos los casos se está trabajando con lo que tiene que ver con la investigación”, explicó el mandatario.

En tanto, exhortó a los ciudadanos que se dedicaban al robo de combustible a que se informen, porque que ya es un delito grave.

“El robo se convierte en delito grave, la corrupción y el fraude electoral. Son temas en donde no vamos a dejar de insistir hasta que se castigue a todos los responsables y vamos a estar siempre también llamando a los ciudadanos. Sobre todo me preocupa mucho que sea detenida gente humilde, pobres, que no sepan que ahora ya el robo de combustible es un delito grave sin derecho a fianza”, mencionó.

EL DATO

El Estado Mayor Presidencial puso a disposición del nuevo gobierno 280 camionetas blindadas que formaban parte del equipo de resguardo al Ejecutivo federal, y las cuales serán destinadas a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

“Nos acaban de entregar de la antigua institución del Estado Mayor Presidencial 280 vehículos, como 80 camionetas blindadas. Me decían que la mayoría de color negro, que era todo el aparato, toda la comitiva. Yo ahora me traslado en un vehículo, entonces, vamos a ver qué hacemos con las 280 camionetas. Las blindadas, a las áreas de seguridad: la Defensa, a la Marina, a Seguridad Pública.

“Pero imagínense nada más el ahorro, nada más en combustible y las vamos a distribuir, porque se deben de usar, pero algunas a lo mejor se van a entregar para otros propósitos. Estamos viendo todo eso, 280 y de todo tipo, ¿cómo no vamos a ahorrar? Y además se tenía un contrato de arrendamiento de vehículos”, dijo el mandatario Andrés Manuel López Obrador. Destacó que la Presidencia a su cargo tiene autorizado 1,500 millones de pesos, de los cuales también habrá ahorros al final del año, garantizó.