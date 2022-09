Instituto Electoral de Colima, en estado financiero crítico; suspendió los salario de consejeros

El Instituto Nacional Electoral (INE) alertó que el órgano electoral de Colima (IEEC) se encuentra en un estado presupuestal crítico.

El IEEC comunicó al INE que ante la falta de presupuesto no podría mantener su operación y, como consecuencia, dejaría de realizar funciones como el procesamiento de dos solicitudes de organizaciones que quieren constituirse como partidos políticos estatales; capacitación a Consejos Distritales relacionadas con la digitalización de las actas de los resultados de los cómputos de cara al proceso electoral 2023-2024; apoyo para la elección interna de una organización sindical; implementación del Plan de trabajo de la Red de Mujeres Electas, e incluso realizar el cálculo del incremento de las prerrogativas de los partidos políticos, a partir de octubre y hasta diciembre.

En este contexto, la presidencia del IEEC informó a sus Consejeros que dejaron de recibir el sueldo correspondiente a la quincena del 31 de julio a fin de que se priorizará el pago de sueldos de las y los trabajadores.

El 9 de agosto de 2022, el IEEC solicitó a la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado, una ampliación presupuestal por 16 millones 500,000 pesos con la finalidad de cubrir los gastos de operación para el periodo comprendido de septiembre a diciembre.

Resaltó que en caso de no contar con los recursos solicitados para el mes de septiembre, no tendrían suficiencia presupuestal para cubrir los pagos de sueldos del personal, consejerías del OPL y consejos municipales (los cuales son permanentes), laudos, rentas de los once inmuebles que ocupan para las oficinas centrales y municipales, así como para cubrir gastos prioritarios como la luz, internet, entre otros.

“Pero no solo es Colima, sabemos que el 58% de los OPLES solicitaron ampliación presupuestal y solo el 28% obtuvo alguna respuesta afirmativa, lo que nos permite temer que no cuenten con los recursos presupuestales”, dijo el consejero Ciro Murayama.

Al respecto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, dijo que ese fenómeno es preocupante y grave, está ocurriendo a nivel global, “y que tiene que ver justamente con el intento de desmontar las construcciones institucionales de la democracia en muchas partes del mundo”.

Planteó que ese plan consiste en la descalificación desde el poder de los órganos electorales; acoso, hostigamiento y eventualmente persecución a los titulares de los órganos electorales, además de un ataque a la institucionalidad electoral y una amenaza de reforma electoral, no para fortalecer el sistema democrático, sino para hacerlo retroceder.

“Son fenómenos graves, y no le demos la vuelta, están ocurriendo en todo el mundo, y México no es la excepción, se trata de actitudes, de acoso a los órganos electorales desde los circuitos del poder para comprometer el funcionamiento a los órganos electorales y, en consecuencia, la recreación del acuerdo de un arreglo democrático”, planteó.

Mantiene INE integración y presidencias de las comisiones permanentes hasta el 3 de abril de 2023

Una vez que se integren nuevas consejeras y consejeros electorales, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por mayoría de votos la integración y presidencias de las Comisiones Permanentes y otros órganos del Instituto, así como la creación de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales (PEL) 2023.

La integración de comisiones y órganos del INE aprobada por el pleno del Consejo General es la siguiente:

La Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica la presidirá el consejero José Martín Fernando Faz Mora. La Comisión de Organización Electoral la consejera Carla Humphrey; la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, y Comité de Radio y Televisión el consejero Uuc-kib Espadas; la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional el consejero Ciro Murayama; la Comisión del Registro Federal de Electores el consejero Ciro Murayama; la Comisión de Quejas y Denuncias la consejera Adriana Favela Herrera.