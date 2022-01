El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que se cumplió el requisito de 3% de firmas válidas de la Lista Nominal para solicitar una consulta ciudadana sobre Revocación de Mandato presidencial por pérdida de confianza como marca la Constitución.

René Miranda, director Ejecutivo del Registro Federal de Electores del INE, resaltó que se requerían un mínimo de 2 millones 758,000 registros para poder solicitar la consulta y, el lunes pasado, se habían validado 2 millones 845,634; es decir, un 103.17% de las requeridas.

Asimismo, en 21 entidades del país ya se ha alcanzado más del 3% de su Lista Nominal, con lo cual también se cumple el requisito de dispersión que plantea la Constitución para detonar la organización de este ejercicio.

En conferencia recordó que diferentes promotores de la consulta entregaron al órgano electoral 9 millones 721,907 firmas en papel o vía electrónica, de las cuales hasta ahora se han validado el 65.67 por ciento. Indicó que se continuará hasta concluir con la revisión de todas firmas presentadas.

Inconsistencias

René Miranda mencionó que en el proceso de validación se han encontrado 800,000 inconsistencias que tiene que ver con duplicidades o credenciales no válidas, además de 12,800 registros de credenciales cuyo titular ya falleció. Refirió que 88,630 fotografías no fueron válidas por no apreciarse correctamente.

Dijo que el INE sólo ha recibido por ahora cuatro oficios de personas que han pedido retirar su firma dado que no autorizaron su respaldo.

Miranda Jaimes anticipó que este miércoles 19 de enero se procederá a realizar la muestra estadística que permita verificar los respaldos ciudadanos mediante una visita domiciliaria a quienes sean seleccionados, y el 26 de enero sesionará el Consejo General del INE para hacer la declaratoria oficial.

“Se va a hacer una muestra estadística que abarcará las 32 entidades, estamos estimando una muestra que rondará los 850 registros para que a partir del viernes se hagan estas visitas domiciliarias para la revisión que está contemplada en los lineamientos”, expuso.

Recursos para ejercicio

Recordó que el INE sólo reunió 2,091.46 millones de pesos de su presupuesto para llevar a cabo la consulta, por lo cual solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) un faltante de 1,738 millones de pesos, para lo cual esta dependencia tiene para responder como máximo el 31 de enero próximo.

René Miranda destacó que si el Consejo General del INE autoriza que se utilice papel bond en lugar de papel seguridad para imprimir las boletas de la consulta, y con ello reducir el costo del ejercicio de participación ciudadana, “no quiere decir que los materiales no tienen mecanismo de seguridad, recordemos que se están incorporando otros elementos para poder garantizar que los insumos a utilizar son seguros, son verificables, y que nos permiten con menos recueros hace inversiones importantes”.

jorge.monroy@eleconomista.mx