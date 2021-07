La contingencia sanitaria derivada de la pandemia por Covid-19 y la implementación de protocolos para evitar la propagación del virus fueron los principales factores para que la cantidad de asuntos que ingresaron a los órganos jurisdiccionales del poder Judicial tuvieran una disminución en el 2020 con respecto al 2019, así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en su Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal (CNIJF) 2021.

Con lo que respecta al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el reporte del Inegi detalló que en el 2020 ingresaron 3,560 asuntos jurisdiccionales, de los cuales 3,537 fueron turnos y 23 recibidos de las Salas.

Durante el mismo lapso, se resolvieron 390 asuntos, en tanto que 3,017 fueron enviados a las Salas. De los 390 resueltos, 30.5% fue resuelto sin sentencia y 69.5%, con sentencia.

Comparado con un año anterior, el Inegi observó una disminución de 41.2% en el número de asuntos ingresados, y de 45.9% en el número de asuntos resueltos por el pleno de la Suprema Corte.

“Del total de asuntos de los que tuvo conocimiento la SCJN durante 2020, destacan los procedimientos de amparo directo en revisión, que representaron 36.1% y 37.1% de ingresos y resoluciones, respectivamente”, se lee en el informe.

Por otro lado, los datos sobre el ejercicio de los órganos jurisdiccionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) demostraron que, durante el año pasado, ingresaron en total 14,525 asuntos, y se resolvieron 14,556 (la cantidad es mayor a los datos de ingresos, ya que se consideraron los asuntos existentes de años anteriores).

Según los datos del Inegi, del total de resoluciones, 82.2% fue “no resuelto de fondo” y 17.8% “resuelto de fondo”. En comparación con el 2019, los asuntos ingresados aumentaron 78.8%, en tanto que para los asuntos resueltos el aumento fue de 87 por ciento.

En cuanto a los datos sobre el ejercicio de la función de los órganos jurisdiccionales pertenecientes al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el Instituto de Estadística detalló que, durante 2020, ingresaron 689,269 asuntos en todas las materias, mientras que los asuntos resueltos fueron 659,319. Al cotejarlo con el 2019, las cifras reportadas presentan una disminución de 41.3 y 42.6% de los asuntos ingresados y resueltos, respectivamente.

Por otro lado, el Inegi informó que las causas penales ingresadas en estos órganos jurisdiccionales ascendieron a un total de 13,379. Comparado con el 2019, se reportó una disminución de las causas penales ingresadas de 36.7 por ciento.

“En dichas causas penales se registraron 27,545 delitos. De éstos, 6.1% correspondió a delitos en causas ingresadas a los JD (Juzgados de Distrito) y 93.9% a delitos en causas ingresadas a los CJPF. El total de delitos en el 2020 registró una disminución de 42.8% con respecto a lo reportado en el 2019”, manifestó el Inegi en el informe.

“Respecto del tipo de delitos registrados en 2020, 58.3% (16,071) correspondió a delitos en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos. En comparación con lo reportado para este delito en 2019 se observa una disminución de 25.5 por ciento”, se añadió.

El CNIJF también confirmó que durante el año pasado, se registró un total de 19,354 procesados y/o imputados a quienes se les determinó una resolución sobre la vinculación a proceso. Comparado con el 2019, la cantidad de procesados y/o imputados vinculados a proceso aumentó 135.6 por ciento.

Del total de la cifra anterior, 43.1% fue vinculado a proceso y 4.7% no fue vinculado, mientras que para el restante, es decir 52.2% no se identificó la existencia o no de vinculación.

Por último, el Inegi también registró una disminución de 18.4% en los asuntos y servicios atendidos por la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas en el 2020 con lo que respecta al 2019. El año pasado se atendieron 289 asuntos y servicios que comprendieron defensa y asesoría, mientras que se concluyeron y/o resolvieron 65. En dichos asuntos y servicios hubo 319 personas indígenas involucradas; destacó que 44.8% se identificó como de pertenencia náhuatl.

Sistema digital

Durante el vigésimo sexto Encuentro de Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales de América Latina, el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, explicó que desde hace un año, derivado de la pandemia por Covid-19, el poder Judicial migró a un sistema de justicia digital, a partir de entonces, incluso desde un dispositivo móvil se pueden en México presentar demandas, recursos, consultar expedientes e incluso comparecer audiencia.

“Esto implicó un cambio de paradigma tremendo, pero que permitió que la justicia no se detuviera a nivel federal en México, este no es un asunto menor cuando estamos hablando de un poder Judicial que recibe más de un millón de asuntos al año”, refirió el ministro el pasado 24 de junio.

