Al corte de las 13:55 horas de este domingo, el Instituto Nacional Electoral (INE) reportó instaladas 56,958 mesas receptoras en todo el país para la consulta popular sobre hechos políticos del pasado, lo que representa un porcentaje del 99.8% respecto del total previsto.

Únicamente no se instalaron ocho: cuatro en Chiapas, dos en Veracruz, una en Baja California y una en Nuevo León. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, dijo que estas ocho casillas no se instalaron por decisiones comunitarias, y no por hechos de violencia.

En conferencia de prensa fue cuestionado sobre el mensaje repetido de dirigentes del partido Morena, e incluso la primera dama, Beatriz Gutiérrez, acusando al INE de pretender boicotear la consulta por no instalar mesas especiales.

Lorenzo Córdova argumentó que la Ley Federal de Consulta Popular establece que los ciudadanos deben emitir su opinión en las casillas donde están registrados. Además, sostuvo que el costo de instalar una mesa especial es exponencialmente superior, ya que se requiere instalar infraestructura tecnológica y el INE no contó con los recursos que solicitó a la Cámara de Diputados.

“Las mentiras a otro lado. Honremos la mesa de la democracia, honremos este salón, esa herradura (del Consejo General) que ha sido testigo de la transición a la democracia en nuestro país y de la primera consulta popular realizada en términos del mandato constitucional como producto de esa transición”, dijo.

“Hay una postura unánime de los 11 consejeros electorales en señalar que el INE hizo todo lo que podía hacer, y en refutar estas falsas acusaciones, estas mentiras, francas y abiertas, que han venido planteándose con el objeto de desinformar a la ciudadanía. Desde aquí un llamado para que seamos todos los involucrados en este proceso, incluidas las fuerzas políticas, que si bien no están involucradas en este proceso, porque es un proceso de la ciudadanía, no de los partidos, llamamos a todos a estar a la altura de la ciudadanía que está demostrando una vez su compromiso con la democracia. Y la mejor manera de hacerlo es no mintiendo”, destacó.

El consejero dijo que “el INE no ha boicoteado esta consulta, al contrario, y que hay otros que han querido construir un discurso para deslegitimar el trabajo del INE, y confundir a la ciudadanía”.

Aclaró que fue el Congreso, incluidos los legisladores de Morena, quien desfasó la consulta popular de la elección del 6 de junio, y aclaró que “es falso que el INE haya comenzado la difusión hasta el 15 de julio por decisión propia, eso lo decidieron las mayorías en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores en noviembre pasado para salvar la propaganda gubernamental, esto no lo digo yo, lo dijeron las bancadas mayoritarias en la tribuna y esta consignado”, señaló.

Dijo que “es falso que el INE no quiera la consulta; quien está mintiendo es realmente quien está tratando de sabotear la consulta y tratando de generar una narrativa en contra de una institución que sabe trabajar y que tiene aprecio de la ciudadanía, como es el INE”.

Luego de que el representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna, subió un video a sus redes sociales para acusar que el consejero Ciro Murayama y Lorenzo Córdova le estuvieron haciendo expresiones durante su intervención, el consejero presidente dijo: “¡mentiras a otro lado, honremos la mesa de la democracia!”.

Sobre el llamado que hacen algunos ciudadanos para no acudir a la consulta, por considerar que no tendrá efectos, el consejero Córdova Vianello confió en que estos llamados no surtan efectos. “Este es un ejercicio democrático, por supuesto estamos en un sistema democrático y es válido que la ciudadanía se exprese. Ojalá y la ciudadanía acuda masivamente, está todo listo para recibirlas y recibirlos”, dijo.

El consejero Córdova dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa, Beatriz Gutiérrez, tienen garantizado su sufragio en la casilla ubicada en la escuela Ponciano Arriaga de la Ciudad de México, aunque es público que el mandatario federal no se encuentra en la capital del país, pues realiza una gira de trabajo por Nayarit.

Acompañado de Edmundo Jacobo Molina, secretario Ejecutivo del INE, Lorenzo Córdova reiteró que el INE no determinó la pregunta de la consulta de este domingo, por lo que insistió en que el ejercicio no se trata de consultar sobre si se enjuicia a expresidentes, sino de clarificar hechos políticos del pasado. “El INE no interpreta nada. Es clarísimo lo que dice la pregunta, y es clarísimo que hay quienes están queriendo interpretar la pregunta, no el INE”, refirió.

Finalmente, Lorenzo Córdova dijo que ya se presentó ante la Comisión de Quejas una denuncia por la compra excesiva de publicidad por parte de Morena para difundir el voto por el “Sí” en la consulta, por lo que la autoridad electoral, dijo, deberá investigar si esto estuvo dentro de la legalidad.

