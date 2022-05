La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a Morena retirar de la pauta local en Tamaulipas dos spots en el que acusa al gobernador de estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de los delitos de intimidación, abuso de autoridad y amenazas, sin que ello se enmarque en la liberta de expresión dentro del actual proceso electoral en la entidad tamaulipeca.

Por votación unánime de los consejeros Claudia Zavala, Ciro Murayama y Adriana Favela, la Comisión de Quejas y Denuncias, en sesión virtual, se avalaron las medidas cautelares solicitadas por el gobernador García Cabeza de Vaca, en contra de Morena, por presunta calumnia, derivado de la difusión de dos promocionales pautados en radio y televisión para el Proceso Electoral Local en Tamaulipas.

La Comisión consideró que con el promocional difundido en radio y televisión denominado “Saca las manos de la elección”, Morena calumnia, aparentemente, al denunciante.

En el spot para televisión y radio se utilizan las frases: “Cabeza de Vaca […] usa la intimidación en contra de todos los que queremos la transformación de Tamaulipas”, “Cabeza de Vaca persigue y amenaza a la oposición en Tamaulipas”, así como “Estamos a pocos días de ponerle un alto al abuso de autoridad”.

Los integrantes de la Comisión estimaron que, desde una óptica preliminar, las expresiones contenidas en el promocional incluyen la imputación de un delito contra el gobernador de Tamaulipas, lo que trasciende de un tema de interés general y no se encuentra amparado por la libertad de expresión.

Lo anterior porque intimidación, abuso de autoridad y amenazas, son conductas previstas como delitos en los artículos 212, 224 y 305 del Código Penal para el estado de Tamaulipas.

En consecuencia se ordenó a Morena para que de inmediato sustituya, en un plazo no mayor a seis horas, el referido promocional y vinculó a las concesionarias de radio y televisión.

En cuanto al promocional “Saca las manos de la elección V1”, versión televisión y radio, los consejeros del INE en dicha comisión resolvieron improcedente la medida cautelar, porque no se advierte la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en el proceso electoral, puesto que los contenidos tanto auditivos como visuales corresponden al punto de vista, posicionamiento y crítica del emisor del mensaje, en torno a temas que son parte del debate en los medios de comunicación y en los que se hace mención al gobernador de Tamaulipas.

Promocional del PRI amparado bajo la libertad de expresión

En otro asunto, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE negó la solicitud de medidas cautelares solicitadas por Morena en contra del PRI por presunto uso indebido de la pauta, calumnia, uso de mensaje discriminatorio y discurso de odio, derivado de la difusión del promocional para televisión denominado PRI AS, difundido en 25 entidades federativas.

La Comisión consideró que, desde una perspectiva preliminar, las frases “Hace unos días el presidente puso al mismo nivel a delincuentes y ciudadanos”, “señaló que en México se vive una política distinta, donde a la delincuencia se le cuida” y “Morena es lo peor que le ha pasado a México”, no actualizan la calumnia, porque no se advierte alguna frase que de forma unívoca implique una imputación específica de hecho o delito falso al quejoso de manera clara y sin ambigüedades o que sea parte de una campaña sucia en su contra.

También determinó que no implica una pretensión de confundir al electorado, sino que versa sobre opiniones que, en principio están amparadas por la libertad de expresión, pues se trata de la perspectiva que el Presidente de México externó acerca de las personas delincuentes y el trato que deben recibir, sobre la cual, incluso, precisó que no se trataba de un desliz.

De igual forma, la autoridad electoral no advirtió, en una visión preliminar, que el promocional incluya ideas y opiniones racistas, discriminatorias u hostiles, por lo que no constituye una apología del odio, incitación a la violencia, discriminación o persecución política en contra de grupos vulnerables, ya que no tiene la intención de hacer un llamado o a tomar acciones violentas en contra de Morena.

