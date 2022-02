El director general del Seguro Social, Zoé Robledo, indicó que se debe redoblar la cobertura en Primer Nivel de atención y prevenir enfermedades.

El gobernador del estado, Samuel García Sepúlveda, reconoció al director general y al personal de salud del Instituto por su desempeño en la pandemia.

Durante la sesión extraordinaria del Consejo Consultivo, se presentó al nuevo representante del IMSS en Nuevo León, el doctor Tonatihu Ortiz Castillo.

Se dio inicio de operaciones del Banco de Sangre del Hospital de Cardiología Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 34 de Nuevo León.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el gobierno del estado de Nuevo León refrendaron su compromiso de trabajar coordinados para favorecer la salud de las personas, sumar esfuerzos en materia de seguridad social e impulsar los proyectos prioritarios del Instituto en la entidad.

Al encabezar la Primera Sesión Extraordinaria del H. Consejo Consultivo del IMSS en Nuevo León, con la presencia del gobernador Samuel García Sepúlveda, el director general del Seguro Social, Maestro Zoé Robledo, señaló que Nuevo León puede ser ejemplo nacional para tener hospitales de tiempo completo, redoblar la cobertura en Primer Nivel de atención y prevenir enfermedades, contar con estrategias en medicina física, salud integral y de entornos saludables.

Subrayó que después de la pandemia se deben revisar las áreas de crecimiento en infraestructura, en cobertura de servicios amplios y hacer un trabajo conjunto para retomar la idea de la medicina familiar como garante de la salud entre la población.

Indicó que existen temas como la salud mental, rehabilitación y medicina física que deben ser atendidos en el Primer Nivel, que “es el mejor lugar para tener esa suerte de prevención en salud”.

Durante la reunión del Consejo Consultivo, se realizó la presentación del nuevo Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (TOOAD) en Nuevo León, doctor Tonatihu Ortiz Castillo. Al respecto, el director general Zoé Robledo destacó que con creatividad, entusiasmo, voluntad y la participación del gobierno del estado, “vamos a dar muy buenos resultados”.

Asimismo, agradeció a la doctora Karla Guadalupe López López por su trabajo al frente de la Representación en esta entidad, mismo que se reflejó en reconocimientos nacionales e internacionales a diversas unidades médicas.

Zoé Robledo aseguró que el Instituto en Nuevo León demostró ser mucho más que la pandemia de Covid-19, porque se atendieron otros padecimientos, se brindó la prestación de diversos servicios y continuaron los trabajos de índole administrativo.

Por su parte, el gobernador Samuel García Sepúlveda reconoció al director general Zoé Robledo por su trabajo al frente del Instituto, al personal de salud por su desempeño en la pandemia y el cuidado de la salud, y refrendó la disposición de su administración para trabajar en proyectos prioritarios del IMSS en la entidad.

Resaltó que Nuevo León puede tener el mejor sistema de salud, hay muchas áreas de oportunidad, “en la medida que construyamos vamos a lograr esa infraestructura” en beneficio de la población neoleonesa.

García Sepúlveda afirmó que el estado “nunca se queda con los brazos cruzados”, Nuevo León siempre quiere ser pionero y primer lugar en todo, como lo es en el tema de registros patronales y aportación de cuotas obrero-patronales.

Señaló que el Covid-19 es un punto de inflexión para transitar hacia el cuidado de la salud, y en esta tarea “el IMSS es clave en los modelos de prevención”.

En tanto, el doctor Tonatihu Ortiz Castillo, recién nombrado Representante de Seguro Social en Nuevo León, expresó al director general del Seguro Social que asume la responsabilidad de esta representación y trabajará “en pro siempre de la institución, y en beneficio de los compañeros trabajadores”.

A su vez, la doctora Karla Guadalupe López, ex titular del Instituto en este estado y nueva Representante del IMSS en Jalisco, manifestó que con la llegada del doctor Tonatihu Ortiz a la titularidad del Instituto en Nuevo León sabrá llevar a cabo las tareas del IMSS y cumplir los más ambiciosos propósitos en la entidad. Agradeció todo el apoyo de su equipo y de las autoridades del Seguro Social.

Durante la sesión del Consejo Consultivo, el director general del IMSS y el gobernador de Nuevo León firmaron el Convenio Marco para la Prestación Subrogada de Servicios Médicos y Hospitalarios con Hospitales y Clínicas Privadas, a fin de ratificar el servicio a derechohabientes que requieran atención no Covid.

En el marco de esta reunión, se anunció la realización del Congreso Internacional "Entornos Laborales Seguros y Saludables", programado para los días 14 y 15 de julio en la ciudad de Monterrey. Al respecto, el doctor Mauricio Hernández Ávila, titular de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, indicó que se busca identificar las experiencias internacionales en materia de seguridad en el trabajo, gestión de riesgos y manejo de la pandemia, desarrollo como acción integral para contar con una salud total de los trabajadores.

El doctor Manuel Cervantes Ocampo, coordinador de Unidades de Primer Nivel, detalló que en este espacio participarán expertos en salud, universidades, trabajadores, dirigentes empresariales, entre otros.

En esta misma sesión, se entregó un reconocimiento a la doctora Beatriz Maldonado Almaraz, coordinadora de las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), por su destacada trayectoria en el Instituto Mexicano del Seguro Social, siendo la primera mujer en dirigir el Hospital de Cardiología No. 34 y destacando su compromiso para lograr las certificaciones en gestión de calidad, competitividad, ambiental y gestión antisoborno.

Además, el doctor Guillermo Sahagún Sánchez, director de la UMAE No. 34 recibió de parte del director general el Distintivo Águila Triple Platino del Modelo de Competitividad institucional, la recertificación de la Norma ISO 9001-2015 Gestión de Calidad, la recertificación de la Norma ISO 14001-2015 Gestión ambiental, la Recertificación de la Norma ISO 37001-2016 Gestión anti soborno y la Certificación por tres años del Consejo de Salubridad General.

También se tomó protesta de José Gonzalo García Martínez y de Leobardo Padilla Escobedo como representante propietario y suplente respectivamente, por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos (Concanaco-Servytur).

Además, se hizo un reconocimiento al empresario Javier Arteaga Gutiérrez quien se desempeñará como consejero de la Concanaco-Servytur en el H. Consejo Consultivo del IMSS en Nuevo León.

Inicio de operaciones del Banco de Sangre en UMAE No. 34

Al concluir la reunión del Consejo Consultivo, el gobernador Samuel García y el director general del IMSS pusieron en operación el Banco de Sangre del Hospital de Cardiología Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 34, el cual es el único con irradiación en toda la región Noreste, cuenta con área de cultivos criogénicos, área de transfusión ambulatoria y área de biología molecular.

Concentrará los productos de 12 hospitales, entre ellos 8 Hospitales Generales de Zona y 4 Unidades Médicas de Alta Especialidad; cuenta con área de cultivos criogénicos, áreas de transfusión ambulatoria y de biología molecular. Se conecta al quirófano central y al servicio de hospitalización.

Durante la sesión estuvieron presentes el doctor Guillermo Sahagún Sánchez, director de la UMAE Hospital de Cardiología No. 34; Luisa Obrador Garrido Cuesta, titular de la Unidad de Evaluación de Órganos Desconcentrados; doctora Alma Rosa Marroquín Escamilla, secretaria de Salud de Nuevo León; Ricardo Cortez García, representante Propietario por la Confederación de Trabajadores de México; José Arturo Rosales Martínez, representante Propietario de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos; Jesús González Cárdenas, representante Propietario de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes.

Además de Genaro Leal Cavazos, representante Propietario de la Federación de Trabajadores de Sindicatos Autónomos; José Alfredo Saldaña Díaz, representante Propietario por la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN); Ernesto Alberto González Guajardo Representante Propietario por la CONCAMIN; y doctor Efraín Arizmendi Uribe, Titular de la Unidad de Atención Médica del IMSS.

También asistieron como invitados especiales el doctor Manuel Cervantes Ocampo, coordinador Unidades de Primer Nivel; doctora Beatriz Maldonado Almaraz, coordinadora de Tercer Nivel; doctor Javier Rodríguez Cuellar, secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) Sección II; doctora Lilia Elida Garcia Rodríguez, subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades en Nuevo León.

Así como el doctor José María Sepúlveda Núñez, director del Hospital de Especialidades No. 25; doctor Adrián García Hernández, director del Hospital de Traumatología y Ortopedia No. 21; doctora Norma Cisneros García, directora de la UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia No. 25 "Dr. Ignacio Morones Prieto".