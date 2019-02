A dos meses de haber asumido el cargo como presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador no sólo no ha presentado su estrategia anticorrupción, sino también disminuyó recursos públicos para las instituciones que se encargan de combatir ese flagelo, por lo que existe la preocupación de que intente desmantelar al Sistema Nacional Anticorrupción, planteó Martha Márquez.

En entrevista, la integrante de la Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana del Senado de la República destacó que a pesar de que el hoy presidente prometió que eliminaría la corrupción, no tiene una política anticorrupción. Además dijo, está actuando de manera contraria a la transparencia, al realizar compras de manera directa, sin licitar, como fue el caso de las 671 pipas para el transporte de combustible.

“Me preocupa que en algún momento quieran desmantelar estas instituciones. Hay una reducción del presupuesto de 20.3% para el Sistema Nacional Anticorrupción, me preocupa que quiera echar atrás todo este avance que se ha logrado durante todos estos años. Lo que menos ha hecho este gobierno es apostarle a combatir la corrupción, y una muestra es que han realizado las últimas compras con asignaciones directas, contrarias a procesos de transparencia. Están abonando a la corrupción”.

La integrante de la bancada del PAN refirió que una de las prioridades para esta administración federal debe ser completar al Sistema Nacional Anticorrupción; en tanto, el SNA, dijo, necesita empezar a dar resultados y hacer visible su labor, y así evitar que los quieran “apagar”.

La senadora panista comentó que es lamentable que en los últimos seis años México cayera 33 lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional al pasar del sitio 105 al 138. En ese sentido, comentó que no es sorprendente que en percepción de corrupción, el país esté mal, sobre todo si se han quedado sin sanción casos evidentes como el de la constructora Odebrecht, que en países como Brasil, sí fue castigado.

Explicó que si bien México ya cuenta con un Sistema Nacional Anticorrupción, no ha podido operar por completo, porque le faltan piezas clave como el fiscal anticorrupción y los 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

“Desde la administración pasada todavía había algunos pendientes pero, por otra parte, ha habido falta de voluntad de quienes están en los cargos públicos (…) Hemos estado simulando en cuanto a este sistema. Lo que hace falta es que quienes estén en las instituciones de impartición de justicia den celeridad y se castigue la corrupción”.

Prepara iniciativa para que delitos por corrupción no prescriban

La senadora de la bancada de Acción Nacional adelantó que será en este segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión cuando presente una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicione una fracción V al artículo 102 del Código Penal Federal para que los delitos de corrupción no prescriban.

De prosperar esta iniciativa, anotó, ya no habría pretexto para no castigar a los corruptos. Es fundamental que no prescriban los delitos porque pasan los años, y resulta que quien cometió un delito de corrupción, pues no hay castigo. Eso pasa con los exgobernadores, y otros funcionarios.

La legisladora originaria de Aguascalientes enfatizó que esta iniciativa busca ser una medida de emergencia para evitar que los corruptos se queden sin castigo, ello mientras madura el Sistema Nacional Anticorrupción.

