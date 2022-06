En México existen 5,066 clínicas y hospitales sin médicos y 97% de ellos tiene como misión atender a personas sin seguridad social. 39% se concentran en nueve estados del país, de acuerdo con Andrés Castañeda, coordinador de la organización Nosotrxs.

Castañeda expuso que de acuerdo con esas cifras, 25.27% de los centros de salud del país no tienen médicos titulados. El mayor problema es que esa proporción se incrementa a escala local en algunas entidades. Por ejemplo en Colima es de 52.05%, en Durango, 43.28% y Michoacán 42.21%, según los datos de 2020.

Además, 1,646 centros de salud no son atendidos ni por médicos titulados ni pasantes.

De éstos, 342 son de Chiapas, 110 de Sonora y 109 de Guerrero.

Se trata de 1,296 centros de salud a cargo de la secretaría de Salud, 231 de IMSS-Bienestar, y el resto de otras instituciones.

Castañeda comentó que es necesario que se generen condiciones de seguridad para que sea atractivo para los médicos y a comunidades apartadas. “La seguridad es fundamental y si no la garantizamos no hay manera”.

Recordó que hay personas de organizaciones de la delincuencia organizada que están armadas y acostumbradas a actuar por encima de la ley, por lo que para un médico tratar con ello es una situación delicada.

Estudiantes de medicina, siempre han sido expuestos a violencia

Xavier Tello, experto en políticas públicas sobre Salud, explicó que los médicos, como cualquier otro profesional, quieren trabajar en una localidad donde les paguen bien y donde puedan llevar a su familia a vivir, con los servicios necesarios y, sobre todo, que haya condiciones de seguridad.

Expuso que los estudiantes de medicina que están en la etapa de prestar el servicio social siempre han enfrentado problemas de inseguridad, acoso sexual y laboral, pero, ahora, además son secuestrados por miembros de la delincuencia organizada.

Cuando las plazas para médico se abren en donde su vida peligra, porque pueden ser secuestrados, asaltados, pues la gente no quiere ir allá, recalcó.

El consultor mencionó que la primera violencia que padecen los médicos, particularmente los pasantes, son la que ejercen las propias autoridades sanitarias y universitarias que los obligan a hacer lo que quieren a cambio de extenderles las constancias de terminación del servicio social; así como acoso sexual, particularmente hacia las mujeres.

A eso se suma la violencia que, en ocasiones, ejercen familiares de pacientes que, por alguna razón, tienen alguna complicación médica y le echan la culpa al pasante.

También son comunes los ataques de delincuentes a médicos porque saben que están solos en una comunidad que no es la suya, mencionó.

Dijo que en las localidades dominadas por grupos de la delincuencia organizada, es común que los médicos son secuestrados y obligados a atender a delincuentes y si algo sale mal son agredidos de diferentes maneras.

Daniela de la Rosa Zamboni, vicepresidenta de la Asociación Mexicana para el Estudio y Control de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud, enfatizó: “Los médicos somos personas con familia, con niños y también pensamos en nuestras familias (…) Yo no llevaría a un lugar en donde al día siguiente mi pequeña o mi pequeño no estuvieran o no (me gustaría) que mi hijo o mi hija pasante fuera a un lugar donde la asesinen. Eso ya no es porque yo sea médico o no quiera ir, es ya es instinto personal de protección”.

Para la profesional, la falta de médicos es la punta de un iceberg de un universo enorme de salud que ha sido permanentemente golpeado: falta de insumos, falta de seguridad y que aun así enfermeras enfermeros médicos, médicas, siguen “con la terquedad de elegir medicina y seguirla haciendo”.

Jorge Sánchez Rosendo Medina, representante del Colegio Mexicano de Medicina Interna y Medicina Critica, dijo que así como el gobierno dice que para atacar el problema de la inseguridad hay que atacar las causas, cuando se plantea el problema de por qué hay ciertas comunidades del país a donde no hay médicos, también hay que preguntarse cuáles son las causas y atacarlas y una de ellas es la inseguridad.

Alberto Ramos, presidente de la Sociedad Mexicana de Dermatología, dijo que en México los médicos, como los demás profesionistas y población en general, tienen miedo de la inseguridad, porque la violencia ha abarcado todas las esferas.

El médico no se siente seguro; no se siente cobijado. No tiene un respaldo si no es a través de sus mismos colegas y es la única manera por la cual se puede defender, indicó.

Trabajar en el gobierno prácticamente es la única opción

Xavier Tello comentó que en México hay una medicina institucionalizada, donde prácticamente la única opción de empleo para los médicos es que los contrate el gobierno.

Cuando un médico se gradúa, prácticamente tiene dos opciones: o que ponga un consultorio de medicina general o buscar una plaza en el gobierno.

Llamó la atención en que, en lugar de que las plazas de médicos en las clínicas de salud de comunidades urbanas y rurales se cubran por médicos generales titulados, las autoridades prefieren dar el servicio con pasantes de medicina que están haciendo su servicio social, a quienes les pagan en promedio 3,000 pesos mensuales y los obligan a estar 24 horas seis días a la semana en los sitios en donde son designados.

Eso lo hace el gobierno para evitar darle un contrato a un médico general, a quien tendría que pagarle más y no quien no va a aceptar un trabajo en donde esté 24 horas seis días a la semana.

En opinión del consultor, esa situación ha generado que en México tengamos una gran cantidad de médicos subempleados, en consultorios como los que se encuentran al lado de las farmacias con salarios miserables.

Dijo que, si el problema fuera como lo planteado por el gobierno, que hacen falta alrededor de 33,000 médico generales, pues se solucionaría con los egresados de las escuelas de medicina de dos años, cuando mucho. “El problema es dónde los van a contratar con salarios decorosos”.

En el caso de los médicos especialistas, abundó, la realidad es que en México hacen falta más profesionales con esas características, pero el principal problema que hay es que, para formar médicos de ese nivel, se necesitan hospitales de alta especialidad y no hay los suficientes.

No puedes formar un cardiólogo en un consultorio elemental en provincia. Lo que nos falta es infraestructura. Si no hay hospitales de alta especialidad no puedes formar médicos especialistas, recalcó.

Además, añadió, se requiere presupuesto, no solo para mantener el hospital con todo el personal, equipamiento e insumos necesarios para atender a los pacientes, sino que se requieren becas para los especialistas en formación.

Puso como ejemplo que en México sólo hay tres hospitales para formar profesionalmente a neumólogos.

En su opinión, la salida a esa situación es el diseño e implementación de un plan de modernización de los servicios de salud. Si se quieren muchos internistas y cardiólogos, Hay que crear muchos hospitales que tengan la infraestructura y los profesores para capacitarlos.

diego.badillo@eleconomista.mx