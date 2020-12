El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que el gobierno de México no permitirá que particulares puedan vender la vacuna contra Covid-19, a diferencia de Estados Unidos, donde se anunció la posibilidad de masificar su alcance a la población mediante su venta en cadenas de supermercados.

"Otra duda que ha surgido es si en el sector privado se venderá la vacuna. La respuesta clara, precisa y contundente es: !No, no, no! La vacuna será sólo administrada por parte del gobierno", dijo López-Gatell durante la conferencia de prensa de esta noche en Palacio Nacional para hablar sobre la evolución de la epidemia de Covid-19.

Por ello, el médico especialista pidió a la población no dejarse engañar sobre quienes ofrezcan venderles el antídoto contra la enfermedad Covid-19.

Afirmó que adicionalmente a las primeras 250,000 dosis de Pfizer que llegarían a México en los próximos días, el gobierno de México tiene comprometidas a través del Mecanismo de Acceso Mundial a las Vacunas contra la Covid-19 (Mecanismo Covax de la ONU) otras 51 millones de dosis, que se podrán ampliar conforme los países tengan distribución de vacunas.

"Por ahora esos 51 millones son suficientes para cubrir al 20% de la población, además tenemos contratos ya establecidos con Astrazeneca por 71.2 millones de dosis; con Pfizer hasta por 34.4 millones de dosis y con CanSino hasta por 35 millones de dosis. Está en proceso de análisis y formalización un contrato con Janssen hasta por 22 millones de dosis", planteó.

jorge.monroy@eleconomista.mx

rrg