Los gobernadores priistas de Campeche, Guerrero y Oaxaca, Alejandro Moreno Cárdenas, Héctor Astudillo Flores y Alejandro Murat, y el de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez (Morena), coincidieron en respaldar la creación de la Guardia Nacional, tal como quiere el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Porque no hay otra opción mejor en este momento, que la iniciativa de la Guardia Nacional”, afirmó el guerrerense al responderse en voz alta por qué apoya la propuesta.

“¿Por qué sí? Porque el mando deberá ser civil. El jefe de las Fuerzas Armadas de este país es el presidente de la República, y el presidente de la República es un civil, no es un militar, no es un naval, no es un policía federal”, estableció durante el cuarto día de audiencias públicas en la Cámara de Senadores para debatir el tema, previo a la votación, la próxima semana, de la minuta que reforma la Constitución para crear dicho cuerpo policial de élite.

“No es una iniciativa que hayamos planteado los gobernadores, ni es una iniciativa que yo venga a respaldar hacia algún partido político; es una iniciativa que creo que conviene que se realice y se consolide, en beneficio de las y los mexicanos”, completó.

El gobernador veracruzano dijo coincidir con él. “Los esquemas de otros países quizá preocuparían, porque los mandos militares no necesariamente pudieran estar supeditados a un mando civil. Pero en México las Fuerzas Armadas tienen como jefe supremo al presidente de la República Mexicana, y éste es civil”, expresó Cuitláhuac García.

El mandatario campechano, presidente en turno de la Conferencia Nacional de Gobernadores, dijo respetar al Ejecutivo federal en cuanto a las atribuciones que propone para la Guardia Nacional, siempre y cuando éstas no rebasen el ámbito de su competencia.

“La seguridad pública es un tema compartido, es un tema de todos, es un tema federal, estatal y municipal, respetando la soberanía de todos y cada uno de nosotros”.

La reforma constitucional que crea la Guardia Nacional, consideró, tiene en su propósito la mayor relevancia. “Pretende establecer la base constitucional que permite encausar un nuevo esfuerzo nacio nal para encarar los nuevos y grandes retos que tenemos por delante en los temas de seguridad”.

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, fue más claro: “Le damos el apoyo a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador que hoy en el marco democrático de este país, ha tenido el voto ciudadano. Y como un gobierno que arranca y ante una realidad inaceptable, es tiempo de hacer las cosas diferente”.