Usuarios de redes sociales amanecieron con la indignación que les provocó un video publicado en la cuenta de Arturo Islas Allende, actor y conductor de televisión y activista naturalista. En el video se expresa una denuncia pública en contra la fundación Black Jaguar-White Tiger (Jaguar Negro-Tigre Blanco) por el supuesto abandono y muerte de más la mitad de los felinos que están a su cuidado.

Yael Ruiz, de 31 años, asegura en el video haber trabajado durante dos años para la fundación de Eduardo Mauricio Moises Serio y presenta evidencias sobre las supuestas condiciones de vida de los animales. Según Yael Ruiz, los animales se están muriendo por falta de cuidado y alimentación.

El video sumó más de 2.6 millones de reproducciones en Instagram y más de 313,000 en Facebook en menos de 24 horas, plataformas sociales desde donde se compartió el material.

“Se ingresó una denuncia a Profepa y otras autoridades hace días y no ha pasado nada, no reaccionan, no sabemos qué pasa con los inspectores y esa fue la razón por la que decidimos sacar este video”, se asegura en el texto que acompaña la publicación en Instagram y Facebook. La Profepa es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, oficina pública responsable de cuidar y preservar el medio ambiente.

Dentro de la denuncia se hace un llamado a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para que intervenga en este “santuario de animales” que se localiza en las inmediaciones de la delegación Tlalpan.

“He recibido y agradezco las denuncias respecto a una fundación que se encuentra en el Ajusco y que tiene en malas condiciones a varias especies felinas. Les informo que nos hemos puesto en contacto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para intervenir y rescatarlas”, informó la Jefa de Gobierno de la CDMX en Twitter.

He recibido y agradezco las denuncias respecto a una fundación que se encuentra en el Ajusco y que tiene en malas condiciones a varias especies felinas. Les informo que nos hemos puesto en contacto con @PROFEPA_Mx para intervenir y rescatarlas. https://t.co/lT5wSBSdjc — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 4, 2022

No ha sido la primera vez que se denuncia a la fundación Black Jaguar-White Tiger. A finales de junio de 2022, la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México A.C. (AZCARM) interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Eduardo Mauricio Moises Serio, llamado “Papa Bear”.

Ante la @FGRMexico denunciamos penalmente a Eduardo Mauricio Moises Serio dueño Black Jaguar-White Tiger @BJWTC por el extremo abandono y maltrato de cientos de grandes felinos, varios en peligro de extinción. Ofrecemos toda nuestra disposición para rescatarlos y darles un hogar. pic.twitter.com/FDRE3oF5xe — AZCARM (@azcarmx) July 4, 2022

La fundación de Papa Bear, que asegura tener bajo resguardo a unos 400 felinos, entre los que destacan especies como leones, leopardos, jaguares y tigres, respondió a dichos señalamientos desde su cuenta de Instagram con una serie de videos mostrando algunos de sus animales en perfecto estado.

La respuesta tiene este mensaje: “Hoy van a ver a todos nuestros niños en perfecto estado de salud pese a la pérdida del 70% de donativos derivados de la pandemia que múltiples veces he hecho público en los últimos años. Pero llueva, truene o relampaguee, en mi fundación hacemos magia para sacar adelante a los niños. El lado oscuro de la humanidad está tratando de tirarnos una vez más. Disfruten el show que se va a poner muy lindo”.

¿Qué es Black Jaguar-White Tiger?

La Fundación Black Jaguar-White Tiger se define como una organización global sin fines de lucro que cuida y protege animales salvajes. Además del resguardo físico de los animales, la fundación realiza campañas de educación, reformas legales y la rehabilitación de los mismos.

La fundación comenzó a operar en 2015 y se convirtió en una organización sin fines de lucro y exenta de pagar impuestos en el año 2016: “BJWT es una fundación que piensa fuera de la caja. Trabajando para conectar a las personas con los animales que comparten nuestro mundo, creando una mejor comprensión de que todos podemos coexistir juntos en un espacio saludable, feliz y armonioso”, se lee en su sitio web.

La fundación tiene habilitado en su página web un apartado donde las personas interesadas en ayudar pueden donar desde 10 hasta 100 dólares e incluso personalizar la cantidad que se desea aportar, misma que es deducible de impuestos de acuerdo al sitio oficial.

BJWT ha consolidado una gran comunidad en redes sociales pues actualmente cuenta con más de 7.6 millones de seguidores en instagram, 3.8 millones en Facebook y 62,300 suscriptores en Youtube. Medios por los que se difunden fotografías y videos de los mamíferos, que tiene a su cuidado la asociación. En muchos de ellos se muestra a Eduardo Mauricio Moises Serio interactuando con los animales en situaciones poco convencionales.

kg