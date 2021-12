Familiares de víctimas de desaparición acudieron a las inmediaciones de Palacio Nacional donde despacha el presidente Andrés Manuel López Obrador y como acto de protesta hicieron una representación de una fosa clandestina con fotografías de personas desaparecidas.

“Si no va a las fosas, nosotras se las traemos. Estas son las fosas que muestran la ausencia del Estado, no son del pasado. No es cosa de colores o gobiernos, ¡busquemos justicia! No queremos enterrarlos, queremos abrazarlos”, expresó el colectivo de familiares que buscan a algún ser querido.

La escenificación fue colocada frente a una de las puertas de Palacio Nacional, donde colocaron un montículo de tierra y sobre ella fotografías de personas desaparecidas en Guanajuato, principalmente.

“Aquí estamos las mujeres buscadoras de verdad, paz, de justicia, de abrazos ante una política clara de balazos, ante un presidente de oídos sordos con las víctimas, pero escucha con el aplauso ciego. Nuestra vida ahora se basa en buscar a nuestros seres queridos entre miles de personas desaparecidas. Buscarles en vida, pero también en sitios de exterminio en donde hemos sido testigos del horror más cruel e inhumano que jamás imaginamos vivir (…) Las víctimas no somos un botín político, no tenemos por qué tener color, tenemos necesidades y dolor que merece respeto y atención”, expresaron.

Por ello, pidieron una audiencia pública con el Primer Mandatario para exponer sus necesidades y demandas, y que el mandatario reconozca que la crisis de desapariciones que se vive en Guanajuato y otros estados, es responsabilidad de su gobierno.

También demandaron mecanismos de verdad, memoria, medidas de reparación y mecanismo de no repetición; que se garantice la seguridad de las madres y personas buscadoras, ya que muchas se encuentran amenazadas y vida corre peligro.

Solicitaron mesas de trabajo con los tres niveles de gobierno, así como un canal de comunicación entre la Fiscalía General de la República y sus homólogas de Guanajuato y de otros estados; un plan de coordinación regional de la Comisión Nacional de Búsqueda con sus homólogas de Zacatecas, Michoacán, Querétaro, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato y San Luis Potosí.

Refirieron que también requieren que se dé seguimiento a las observaciones del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas tiene una base de 94,000 personas no localizadas en nuestro país.