El gasto nacional insuficiente en materia educativa, la falta de servicios básicos en escuelas, así como de material educativo son algunos factores que impiden el acceso a la educación de calidad, según el Estudio Diagnóstico del Derecho a la Educación 2018 elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

De acuerdo con el Coneval en México el gasto nacional en educación en 2016 representó solo 4.9% del Producto Interno Bruto (PIB), además que el informe enfatiza en que la mayor parte del gasto destinado a la educación se invierte en el pago de la nómina, por lo que la la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dio a conocer que el gasto por alumno en el país es significativamente menor en comparación con el resto de los países miembros de la organización.

Los estados que presentan mayores carencias para acceder a la educación son Chiapas, siendo la entidad con mayor rezago educativo, Guerrero, Oaxaca y Veracruz.

Por el contrario la Ciudad de México, Nuevo León, Coahuila, Sonora y Estado de México son las entidades con menor atraso escolar.

El documento señala que solo seis de cada diez jóvenes de 15 a 17 años cursan la educación media superior, el 9.7% de esta población supera la hora de desplazamiento entre sus hogares y las escuelas.

En el caso de la educación superior el documento evidencia la presencia de un mayor costo de oportunidad entre seguir estudiando o incorporarse al mercado laboral.

Respecto a la carencia de infraestructura una quinta parte de los alumnos de educación básica no cuentan con servicios básicos en sus escuelas, en el caso de educación media superior 28% de los planteles no cuentan con agua todos los días, 2% no cuenta con energía eléctrica y a 69% le faltan muebles en al menos una de las aulas.

Para el ciclo 2016-2017, el Coneval informó que 89.5% de los alumnos de preescolar contaban con el paquete de libros de texto gratuitos, en primaria 95.9% y en secundaria 98%.

Sin embargo, en 20% de las escuelas preescolares, 15% de las primarias y 10% de las secundarias los libros fueron entregados en fecha posterior al inicio del ciclo escolar.

En otra parte el Coneval enfatizó que en Mexico el nivel de dominio de los conocimientos y la adquisición de habilidades o competencias en educación básica ,muestra niveles deficientes tanto en los estándares a nivel nacional (prueba PLANEA) como en los internacionales (prueba PISA).

La población indígena en el país es la más vulnerable ya que 543,936 personas de esta población entre tres y 17 años no asisten a la educación obligatoria (13.7% del total de los niños y jóvenes indígenas en edad escolar) y 444,275 presentan rezago educativo, ya que el sistema educativo no ofrece servicios integrales con pertinencia cultural.

Por otra parte el 31.7% de las personas con discapacidad son analfabetas en comparación con 5.7% de las que no tienen discapacidad; 23.5% presenta rezago educativo en contraste con 7.9% de las personas sin discapacidad.

Entre las recomendaciones que realizó el Coneval para garantizar una educación incluyente señaló incrementar la disponibilidad de instituciones en educación media superior y fomentar el acceso y permanencia de los estudiantes, mejorar la infraestructura educativa para garantizar condiciones óptimas de aprendizaje a todos los titulares del derecho, disminuiras inequidades en el acceso y disfrute del derecho entre grupos de población.

Finalmente, el Coneval reiteró que la calidad de la educación sea igualitaria tanto en escuelas públicas y privadas y disminuir la población en rezago educativo.