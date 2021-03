Sylvana Beltrones, actualmente senadora de la República e hija del exsenador priísta Manlio Fabio Beltrones, así como dos personas más, son investigadas por la Fiscalía General de la República (FGR) como parte de la reactivación de una indagatoria (2015-2018) que los involucra con supuestos depósitos millonarios (10.4 millones de dólares) en Andorra, informó el diario español El País.

Según el rotativo, la jueza andorrana Canòlich Mingorance imputó en julio de 2015 a la senadora Sylvana Beltrones, a su madre, y a Manlio Fabio Beltrones, por una presunta operación de lavado de dinero conocida como Operación Sonora. La magistrada embargó las cuentas de la senadora y de su madre, pero el caso no fue conocido públicamente en México, salvo por la entonces Procuraduría General de la República.

En 2018, según El País, la PGR —durante el gobierno de Enrique Peña Nieto— elaboró un informe de no ejercicio de la acción penal sobre los investigados, incluido Luis Alejandro Capdevielle, asesor de Beltrones, por considerar que los delitos financieros estaban prescritos.

“Tras el archivo de este caso en Andorra, la fiscalía mexicana, ya bajo el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, abrió una investigación por presuntas irregularidades contra los tres miembros de la familia Beltrones y Luis Alejandro Capdevielle, abogado, editor y diputado federal suplente en 2012 de Manlio Fabio Beltrones, según confirman fuentes de la fiscalía”, dijo El País.

La investigación de la FGR gira, según el diario español, en torno a que la senadora Sylvana Beltrones ingresó entre 2009 y 2010 —cuando su padre era coordinador del PRI en el Senado de la República— un total de 10.4 millones dólares en Andorra, un país que protege el secreto bancario. También es por una cuenta como apoderada hasta 2015 en la que el titular era Capdevielle, que permaneció imputado en la causa judicial de Andorra hasta su archivo en 2018.

“Una de las primeras diligencias de la fiscalía mexicana fue solicitar a la jueza de Andorra las cuentas de Sylvana Beltrones, de su madre y de Capdevielle mediante el envío de una comisión rogatoria (procedimiento de colaboración judicial entre países). En un intento de impedirlo, Capdevielle presentó una petición de amparo ante una juez mexicana que aceptó parcialmente su solicitud alegando que los hechos ya habían sido juzgados y archivados”, explicó El País.

“En su momento, la jueza andorrana del caso situó el pago de la filial de Grupo Televisa a Capdevielle como una supuesta comisión a Manlio Fabio Beltrones en compensación por la denominada Ley Televisa, una norma aprobada por unanimidad en 2006 (tres años antes de los pagos) y que introdujo importantes modificaciones a la Ley Federal de Radio Televisión y a Ley Federal de Telecomunicaciones. Un portavoz de la citada compañía rechaza que la reforma de la ley de televisión de 2006, supusiese ningún beneficio a favor de Televisa ni de ninguna otra empresa de radiodifusión”, añadió.

Según el medio español, durante el mandato del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), la entonces PGR usó el no ejercicio de la acción penal para lograr el sobreseimiento provisional de varias causas abiertas en Andorra contra personalidades cercanas al PRI, como el abogado Juan Collado, actualmente preso, “que movió 120 millones de dólares en el Principado”.

Finalmente, El País consultó al priísta Manlio Beltrones, quien comentó sobre esta situación: “tengo más de 40 años de privilegio de servir públicamente. Cuando uno está en política es inevitable que le investiguen. He pasado por varias investigaciones. Sin problema. He salido de ellas con la frente en alto. No me preocupa. Cada vez que un Gobierno inicia un combate político, hay una investigación. No será la primera vez ni la última que se investiga a un político. (…) Son hechos ya investigados y archivados anteriormente y concluirán igual”, pronostica Manlio Fabio Beltrones.