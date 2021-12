La Alianza Federalista (AF), integrada por 10 gobernadores del PAN, PRI, MC, PRD y uno sin partido, de los que ya sólo quedan seis tras las elecciones de este 2021, ha quedado desintegrada en los hechos. Lo anterior, indicaron los expertos José Antonio Crespo y Marcela Bravo Ahuja, influirá en que los partidos de oposición se debilitarán de cara a los comicios del 2022, aunado a que el nuevo pacto fiscal por el que pugnaban los gobernadores de dicho grupo podría quedarse en el olvido.

“Estamos regresando a la vieja época del PRI, cuando controlaba a todos los gobernadores, cuando los gobernadores se plegaban al presidente (de la República), cuando no defendían sus propios derechos frente al gobierno federal. O sea, esto es un retroceso. Vamos, como en muchos otros temas, en reversa”, opinó Crespo.

Sobre el reagrupamiento recién anunciado de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), dijo que significa que “la mayoría de los gobernadores cada vez están más alineados a (Andrés Manuel) López Obrador.

“Entonces, el sentido de la Conago, que era diferenciarse del presidente, exigirle, negociar, dialogar, como ya cada vez hay más gobernadores de Morena y algunos del PRI están pactando con él, la Conago ya va a ser más bien lo contrario de lo que era, no un cuerpo de gobernadores autónomo para enfrentar, criticar, dialogar, exigir. Lo que va a ser es apoyar a López Obrador, va a ser más bien un órgano de apoyo, no de representación de los estados sino de sumisión al presidente”.

Asistente la semana pasada a la LXI reunión de la Conago, realizada en Villahermosa, Tabasco, encabezada por el presidente López Obrador, el panista Diego Sinhue Rodríguez, gobernador de Guanajuato, anunció la desaparición de la AF; dijo que analiza con sus homólogos “si le damos cristiana sepultura a la Alianza y vuelta a la hoja”.

Desde que los gobernadores aliancistas plantearon, a mediados del año pasado, la necesidad de establecer un nuevo pacto fiscal, López Obrador se dijo de acuerdo con la propuesta, siempre que así se decida por consenso.

En opinión de Bravo Ahuja, analista política de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la extinción de la AF tendrá implicaciones como que los partidos de oposición, de los que surgieron los gobernadores aliancistas, perderán fuerza de cara a las elecciones de gobernador del 2022, debido a que dicha agrupación se constituyó, finalmente, previo a las elecciones federal y locales del año que termina donde la unión del PAN, PRI y PRD rindió algunos frutos como impedir que Morena se alzara con la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

Convenio fiscal

Cuestionado sobre el nuevo pacto fiscal por el que pugnaban los mandatarios de oposición, el politólogo José Antonio Crespo afirmó:

“El presidente no creo que vaya a aceptar nada de eso, sobre todo teniendo la fuerza y el apoyo de otros gobernadores; más bien va a ser la sumisión de los gobiernos estatales al gobierno federal, a que él vuelva a disponer qué tanto les va a dar a los gobernadores, y premiará a los leales y castigará a los que no lo son tanto.

Para Marcela Bravo “sí se pierde la posibilidad de rehacer el pacto fiscal porque no está en la agenda del gobierno y no tienen la fuerza los gobernadores de oposición que quedan para exigir. Estamos en una etapa de centralización donde la demanda por un federalismo más real, sustentado en un nuevo pacto fiscal, es algo que no está en la agenda”.

Antecedentes

En un inicio, fueron 10 mandatarios estatales de oposición al régimen los que abandonaron la Conago, en septiembre del 2020, y conformaron la AF debido a su inconformidad con la estrategia del gobierno federal en seguridad pública, combate al Covid-19 y económica para enfrentar las consecuencias de la emergencia sanitaria.

En la actualidad, quienes integraban a la Alianza Federalista, es decir, los gobernadores de Aguascalientes (Martín Orozco, PAN); Coahuila (Miguel Riquelme, PRI); Durango (José Rosas Aispuro, PAN); Guanajuato (Diego Sinhue Rodríguez PAN), Jalisco (Enrique Alfaro, MC) y Tamaulipas (Francisco García Cabeza de Vaca, PAN).

Así como los nuevos mandatarios —que asumieron funciones este año y cuyos estados formaban parte del grupo de gobernadores disidentes— de Chihuahua (María Eugenia Campos, PAN); Colima (Indira Vizcaíno, Morena), Michoacán (Alfredo Ramírez Bedolla, Morena) y Nuevo León (Samuel García, MC) han optado por sumarse a la Conago.

