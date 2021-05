Al presentar su informe de Acompañamiento y Observación Electoral en México, especialistas de Estados Unidos y Canadá alertaron que los comicios en marcha en nuestro país presentan desafíos, como la infiltración de dinero ilícito en las campañas, la creciente violencia contra candidatos, las tensiones entre el gobierno federal y autoridades del Instituto Nacional Electoral, así como las expresiones sin sentido sobre fraude.

A través de video conferencia, presentaron el informe Jean-Pierre Kingsley, jefe de la Oficina Electoral de Canadá; John Hollins, ex jefe de la Oficina Electoral de Ontario, Canadá; Ann Ravel, ex presidenta de la Comisión Federal Electoral de Estados Unidos; Richard Soudriette, presidente de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales en Washington; Laura Villalba, Observadora Electoral Internacional y Consultora Principal Senior de Politics and Policy, asi como Armand Peschard, Observador Electoral Internacional y Asociado Senior del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington.

El informe analizó la normatividad, institucionalidad y la administración de una elección durante la pandemia de Covid-19.

Armand Peschard-Sverdrup advirtió que los tres grandes desafíos son el financiamiento ilícito, la violencia político electoral que se está viviendo en este proceso y las tensiones entre gobierno e instituciones electorales.

Indicó que el país tiene como fortalezas las numerosas reformas electorales dirigidas a nivelar el campo de juego y crear las condiciones que permitan la pluralidad, alternancia y dificultar la hegemonía de un solo partido.

“Las reformas legales que se han llevado a cabo a lo largo de más de tres décadas han fortalecido la capacidad, la autonomía y la parcialidad del INE, y del Tribunal Electoral, éstas son virtudes que se tienen que defender y fortalecer” sostuvo.

Dijo que para el panel de expertos, “el INE no es sólo Lorenzo Córdova y ninguno de los consejeros”, sino los más de 87 empleados del órgano electoral, “que es la gente común del pueblo mexicano”.

Sobre la organización de las elecciones durante la pandemia de Covid-19, dijo que ha habido suficientes procesos electorales ya en el mundo que han podido administrar las elecciones apegándose a protocolos sanitarios.

Alertó que la posible infiltración del dinero ilícito en las campañas es un desafío, por lo que sugirió el fortalecimiento de la fiscalización sobre el gasto público de los partidos y los candidatos. “Han llevado a cabo que los partidos y los candidatos recurren a estrategias de financiamiento irregular como es el uso de dinero en efectivo, su triangulación, la simulación de servicios y facturación falsa, que han dificultado las secciones de fiscalización del INE”, sostuvo.

Violencia contra candidatos será poselectoral

Armand Peschard-Sverdrup indicó que el segundo desafío en México es la violencia político-electoral.

“Uno de los desafíos más preocupantes es la creciente tendencia de violencia política en México, que resultó en, ha resultado en el asesinato de candidatos políticos y líderes electos que buscan la reelección. Este fenómeno que en esta coyuntura es más prevalente a nivel municipal y estatal”, dijo.

Enumeró tres factores que incentivan esa violencia: la creciente transaccionalidad de las candidaturas políticas, que es la compra de candidaturas, y los intereses especiales detrás de dichas transacciones. El segundo: la mayor incursión de los cárteles en las elecciones mexicanas, particularmente en el ámbito municipal y estatal. Y el tercero: la ausencia de control gubernamental en ciertas partes del país.

Y advirtió que la violencia será postelectoral. “Obviamente en el caso de países donde hay crimen organizado, que tratan de influir en los candidatos y en el resultado, es un fenómeno que se vive no nada más preelectoral, sino postelectoral hasta la toma de posesión de él candidato o a la candidata que haya ganado en el proceso, si por coincidencia no coincide con los intereses el grupo que controla el territorio en cuestión”.

Entre tensiones y narrativa de fraude

Armand Peschard-Sverdrup dijo que un tercer desafío son las tensiones que ha habido entre gobiernos e instituciones electorales, en clara referencia a las criticas que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador al INE, a quien ha calificado como oneroso y cómplice de fraudes.

“El objetivo de los partidos políticos es obtener un cargo electivo y una vez en el cargo retener el poder durante el mayor tiempo posible. Para ello, los partidos políticos llevan las leyes electorales al límite y en ocasiones las violan, esto crea una tensión natural con las autoridades electorales que tienen el mandato de aplicar las leyes electorales para garantizar elecciones libres y justas, y lo que es más importante, defender la voluntad del pueblo”, dijo Armand Peschard-Sverdrup.

“Convencionalmente los gobiernos en todos los niveles se mantienen por encima de la política electoral, una convención que se ha violado cada vez más en las democracias electorales, ya que los gobiernos intentan desacreditar las leyes electorales y las instituciones electorales para servir a sus propios intereses partidistas”, añadió.

Expresó que el Instituto Nacional Electoral de México no ha escapado a la agresión gubernamental durante el Proceso Electoral de 2020-2021, “ya que el gobierno federal ha tratado de asegurar su propia ventaja en las próximas elecciones y crear las comisiones para alegar fraudes si los resultados no le favorecen al gobierno en el partido en el poder”.

Por su parte, Richard Soudriette avaló las medidas sanitarias que tiene previstas el INE en las casillas electorales para evitar casos de contagio de coronavirus.

“Es impresionante lo que está pasando, hasta están mandando gente, equipos de sanitizantes por entrar a las alcaldías antes de la elección y durante la elección; me parece (correcto) lo que está haciendo México, no solamente INE, pero también las instituciones estatales electorales”, dijo.

Por su parte, Laura Villalba mencionó que el panel de expertos reconoce a México como una de las naciones más progresistas en términos de la legislación para permitir la participación de las mujeres en los puestos electorales.

“Aplaudimos a la Cámara de Diputados por la aprobación de las amplias reformas que se hicieron en términos de paridad de género y al INE, por su compromiso para garantizar que el 50 por ciento de estos asientos sean para mujeres, y en especial para estas elecciones del 6 de junio, incluidas las siete candidatas a gobernadoras en las 15 elecciones para gobernadores”, sostuvo.

México va a sufrir si no hay reconocimiento de los resultados, advierten

Jean-Pierre Kingsley dijo que el Padrón y la Lista Nominal Electoral en México han sido verificados por los partidos políticos, así como por los candidatos, además de que todas sus objeciones han sido atendidas.

“Otra cosa que se debe entender si se va a utilizar la palabra fraude: deberá de haber una prueba de dicho fraude, de lo contrario, lo único que están haciendo es socavar la legitimidad de un proceso que no se presta por sus características mismas al fraude”, mencionó.

Por su parte, Richard Soudriette dijo que con la narrativa de fraude de parte de grupos afines al gobierno en turno, “lo que están haciendo es básicamente, realmente, creando una situación malísima por el futuro para las democracias, porque básicamente la urna es la base del gobierno democrático, y si la gente no confía en eso y no hay credibilidad, integridad, entonces, todo el sistema va a sufrir.

“Y, entonces es importante que todos los que participan, especialmente los partidos, los políticos, realmente comprendan que lo que ellos dicen vale, y no pueden hacer cualquier cosa solamente para tomar ventaja política, porque al final del día la democracia y México va a sufrir”, advirtió.

Finalmente, Jean-Pierre Kingsley, dijo que “hemos encontrado que el INE está preparado para manejar dichos retos, lo ha demostrado con el avance que se ha tenido con el paso del tiempo el INE, ha, claramente, demostrado al mundo que se trata de una de las instituciones de primer nivel por su independencia, profesionalismo que existen”.

