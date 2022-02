El expresidente del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés Zurita, se dijo convencido de que hay una intención del Gobierno federal de apoderarse de los órganos electorales nacionales, por lo que instó a los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y del Instituto Nacional Electoral (INE) a defender la autonomía de esas instituciones.

Entrevistado por El Economista en el marco de las audiencias públicas de la Comisión de Fortalecimiento del TEPJF, Valdés Zurita hizo un repaso por las reformas electorales que emprendió el PRI desde 1977 como partido hegemónico para no perder las elecciones, y hasta las reformas que iniciaron en 1996 para abrir espacios a la oposición, fortalecer a los partidos políticos y dar autonomía al IFE.

“En este contexto, pareciera que hay una tendencia fuerte para volver a la situación de control por parte del gobierno respecto de nuestras instituciones electorales. Lo que le toca al Tribunal y en su momento al INE es defender su autonomía y seguir impulsando los derechos de los ciudadanos como principios básicos de nuestra convivencia democrática, porque sí hay una tendencia anclada en el pasado que lo que quiere es volver a poner el tema de controlar los órganos electorales con el discurso de que son caros, que hay que bajar el gasto, pero en realidad, si uno hace un análisis serio y objetivo del costo de los órganos electorales, se encuentra que no son los más caros del mundo, que eso es una mentira flagrante, ni representan para el gasto público un nivel oneroso", dijo.

“De tal suerte que lo que yo percibo detrás de ese discurso de bajar los costos de nuestras instituciones democráticas, lo que hay es una intención de controlarlos como sucedía en el pasado. El partido hegemónico controlaba a los órganos electorales para legitimar sus triunfos, que nunca perdía en las elecciones. Y lo cierto es que ya estamos en otro México en el que cualquier partido puede ganar una elección y perder una elección", comentó.

“Lo que yo percibo es que detrás del discurso de que hay que ahorrar, en realidad lo que se está planteando es: hay que controlar. Es falso que seamos uno de los sistemas electorales más caros del mundo. Lo que es cierto es que hemos tenido que invertir mucho dinero porque aquel viejo modelo de control provocaba muchas suspicacias.

“Esta intención de controlar no es exclusiva de México, es una situación que viven todos los sistemas electorales del mundo, incluso en las democracias consolidadas, las que están mejor calificadas. Hay esta preocupación de que, como la política es mucha pasión, de pronto haya situaciones que se salgan de control, que la pasión desborde. Siempre es necesario tener instituciones que permitan que la pasión no desborde, que la ciudadanía tenga la garantía de que todo está apegado a la ley”.

El exconsejero del IFE consideró que para defender la autonomía, los consejeros del INE y magistrados del Tribunal deben seguir dos vías.

“Yo diría que son dos las rutas fundamentales. Una, hacer el trabajo que le corresponde a cada institución con cuidado, con pulcritud y además explicando a la sociedad cómo se toman las decisiones y por qué se toman las decisiones. Esto es algo que el Tribunal debe enfrentar con una nueva visión. Se entiende que siendo abogados las y los magistrados usen un lenguaje que no está al acceso de todas y todos los ciudadanos, de tal suerte que el Tribunal tiene que hacer una pedagogía democrática para explicar cómo toman sus decisiones, qué implicaciones tienen, porque eso construye sociedad. La cultura política es un soporte muy importante de la democracia. Y por otro lado, un trabajo que tiene que ver con su vida interna: cómo se organiza el Tribunal para conocer los recursos que interponen los partidos políticos, cómo los procesa y cómo los resuelve”, dijo.

Valdés Zurita destacó que los integrantes del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eben entablar un diálogo serio, respetuoso con los actores políticos, fundamentalmente aquellos representados en el Poder Legislativo. “Porque las reformas, aunque las proponga el Ejecutivo, en donde se realizan es en el Poder Legislativo”, argumentó.

—¿El INE y el Tribunal han tenido alguna merma por las críticas que les ha hecho el Presidente? -Se le preguntó.

—“Ambas instituciones han trabajado con profesionalismo. El INE a pesar de que no obtuvo los recursos (suficientes para la revocación de mandato) está haciendo su trabajo, lo está haciendo con el profesionalismo que lo caracteriza. Y el Tribunal está preparado para conocer impugnaciones que se presenten y estoy seguro que las va a resolver de acuerdo con la legislación muy sólida de medios de impugnación.

“Sí observo que hay una zona de riesgo en el procedimiento de revocación de mandato, y es lo que tiene que ver con el ordenamiento constitucional, y también en la ley que prohíbe a los funcionarios públicos y partidos políticos intervenir en la revocación de mandato. Tengo la impresión de que muchos servidores públicos, sobre todo el Presidente de la República, no han acatado con plenitud ese mandato que está en la Constitución y en la ley. (…) Supongo que en los días, las semanas por venir, vamos a tener muchos litigios de esta naturaleza porque no se ve un ánimo en el Presidente de la República ni de muchos otros funcionarios, Gobernadores de Morena, acatar lo que dice la Constitución y le toca al INE y al Tribunal sancionarlos”.

—¿De concretarse la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador para remover a consejeros y magistrados, qué riesgo ve?.

—“Lo que yo creo que es que los lineamientos generales que se han puesto sobre la mesa, a lo que orientan es a querer controlar a las autoridades electorales, esto de renovación total de consejeros y magistrados, lo que nos orienta es: quieren controlar a las autoridades electorales. Pareciera que el Presidente lo que nos está proponiendo es volver a una actuación de un partido hegemónico que controla a los órganos electorales. Frente a eso, el valladar que tenemos como sociedad es el proceso legislativo. ¿A qué me refiero? A que estos cambios radicales a los órganos electorales pasan por reforma constitucional, y esto implica que estén de acuerdo con su contenido dos tercios de los diputados, dos tercios de los senadores y la mitad más uno de los Congresos. Hoy Morena y sus aliados sí tienen la mitad más uno de los Congresos de los estados, y ahí podría avanzar una reforma de esta naturaleza. Pero hoy Morena y sus aliados no tienen dos tercios en la Cámara de Diputados ni la han tenido nunca en el Senado. Tengo la impresión de que el primer escalón en la que se presente la iniciativa no se va a lograr, no veo cómo los partidos de oposición que fueron los actores de las reformas que construyeron este sistema electoral, van a aceptar que se modifique la Constitución para darle control al Poder Ejecutivo sobre los órganos electorales, pero habrá que estar atentos y levantar la voz para que quede claro que el objetivo no es disminuir los costos, sino apoderarse de los órganos electorales”, expresó.

—¿Si prospera o no esa reforma, cómo será la elección del 2024?.

—“Yo diría que si no se logran las reformas para cambiar la Constitución, la renovación de cuatro consejeros del INE será un proceso como ya conocemos; habrá una convocatoria, los aspirantes se presentarán, habrá exámenes, todo esto que ya conocemos. Como siempre, serán seleccionados aquellos que logren consenso de tres cuartas partes de diputados. Morena tendrá que negociar con los otros partidos para lograr esa votación de dos tercios. Y yo espero que los diputados logren garantizar que los perfiles que lleguen sean personas capacitadas y tengan una trayectoria que demuestre que están comprometidos con la imparcialidad, profesionalismo, ser unos demócratas. Si eso es así, yo creo que por el tema de los órganos electorales podemos estar tranquilos, porque quienes llegarán, lo harán con fuerza para llevar a cabo el proceso electoral. En donde todavía tengo mucha incertidumbre es en cómo se va a procesar el tema de las candidaturas y de las alianzas, porque si algo hemos aprendido en las elecciones presidenciales recientes de 2012 para acá, es que los partidos tienden a formar coaliciones; todavía falta mucho para saber cómo se van a alinear esas coaliciones y además cómo van a procesar la selección de sus candidatos. Además, tengo la impresión de que con una sociedad mucho más politizada, que tiene muchas más exigencias de sus gobiernos y gobernantes, los partidos van a tener que cuidar el perfil de sus candidatos, porque ninguno de ellos tiene el triunfo en la mano”, concluyó.

