En México se registraron 6,000 crímenes de extrema violencia durante 2022: Causa en Común

Durante 2022, en México se presentaron cerca de 6,217 eventos atroces, que dejaron, al menos, 10,799 víctimas, documento la organización Causa en Común.

Según el informe 2022 del estudio “Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios periodísticos”, de enero a diciembre de 2022, se cometieron en el país, al menos, 6,217 crímenes de extrema violencia que pueden ser clasificados como atrocidades, es decir, un promedio diario de 17 eventos.

Lo anterior, también represento un alza de 17% más casos que en 2021, principalmente en la violación agravada (+235%), asesinatos de periodistas (+89%), asesinatos de mujeres con crueldad extrema (+65%) y tortura (+56%), las cuales fueron las atrocidades registradas en medios que más se incrementaron durante 2022 respecto a 2021.

El informe señala que, durante 2022, se registraron al menos 1,793 casos de tortura; 808 casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres; 801 asesinatos de mujeres con crueldad extrema y al menos 500 masacres.

Asimismo, se observó que el asesinato de mujeres con crueldad extrema es la tercera atrocidad que más se registró en medios con, al menos, 801 casos, un promedio de 67 al mes.

Al tiempo que se acumularon al menos 359 asesinatos de niñas, niños y adolescentes, en promedio 30 niños al mes.

Mientras que las diez entidades que más atrocidades se registraron en medios durante 2022 fueron: Baja California, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Estado de México, Guerrero, Zacatecas, Veracruz, Chihuahua y Jalisco.

Sin embargo, se advierte que al igual que con el resto de las entidades, hay un número indeterminado de atrocidades que no fueron registradas por la prensa.

En este sentido, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común señaló que buena parte de las atrocidades son perpetradas por personas que no pertenecen a organizaciones criminales, lo cual desmiente la idea que la violencia es causada por el crimen organizado.

También advirtió sobre la gravedad de que el gobierno federal insista en que no hay violencia contra las mujeres, que no hay masacres, que no hay impunidad, y que denoste el trabajo de activista y periodistas. Ante ello, dijo, es imperativo continuar visibilizando las violencias y las insuficiencias por parte de los gobiernos federal y locales.

Por su parte, Catalina Kühne Peimbert, directora ejecutiva de la organización Impunidad Cero, señaló que 1 de cada 10 homicidios han sido esclarecidos y menos de la mitad de los feminicidios.

Por lo que el nudo del problema de la impunidad está en que no tenemos fiscalías especializadas y que los agentes del ministerio público están rebasados; en que no se denuncia, cuando hay detenciones, y procede la prisión preventiva, ya no se continua con las investigaciones, como si con la detención y la prisión estuvieran resueltos los casos y concluidos los procesos.