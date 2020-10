El general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue detenido en Estados Unidos.

El militar de 72 años fue aprehendido cuando arribó, junto con su familia, al aeropuerto de Los Ángeles.

El actual secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, le confirmó ayer 15 de octubre, la detención de Cienfuegos. La cancillería le brindó al general la asistencia consular e indagaba los cargos que se le imputaban.

La agencia de noticias Reuters informó que el exsecretario fue detenido a pedido de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Hablando en condición de anonimato, la autoridad de la DEA aseguró a la agencia que no tenía más detalles sobre la naturaleza ni las circunstancias del arresto del extitular de la Secretaría de la Defensa (Sedena) durante el sexenio del expresidente Enrique Peña, entre 2012 y 2018.

Una fuente diplomática mexicana dijo a Reuters que Cienfuegos fue arrestado mientras se desplazaba con su familia en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, la principal terminal aérea que sirve a la ciudad ubicada en el oeste de Estados Unidos. Posteriormente, sus familiares fueron liberados.

Este hecho sólo tiene comparación con la detención en 1997 del general de División mexicano, Jesús Gutiérrez Rebollo, quien fue condenado a 40 años de prisión por múltiples cargos, incluida la delincuencia organizada.

Como titular de la Secretaría de la Defensa, Cienfuegos fue promotor del retiro del Ejército de las tareas de seguridad pública; se pronunció abiertamente por la despenalización del cultivo de la amapola; defendió el fuero militar hasta evitar que miembros del Ejército fueran interrogados por civiles en el caso Ayotzinapa.

También dirigió operaciones de captura de algunos de los 122 delincuentes prioritarios del gobierno de aquel entonces, incluida la captura y recaptura de Joaquín el Chapo Guzmán.

En diciembre del 2019, el general pronunció un fuerte discurso contra las misiones de seguridad pública encomendadas al Ejército sin un marco jurídico: “¿Quieren que estemos en los cuarteles? ¡Adelante! Yo sería el primero en levantar, no una, las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales. (...) No pedimos estar ahí. No nos sentimos a gusto. Ninguno de los que estamos aquí estudiamos para perseguir delincuentes. Nuestra idea, nuestra profesión es otra y se está desnaturalizando. Estamos haciendo funciones que no nos corresponden, porque no hay quién las (haga)...Falta compromiso de muchos sectores para que esto pueda caminar. No es un asunto que se va a resolver a balazos”, sentenció entonces.

Perfil

• El general de División Diplomado del Estado Mayor, Salvador Cienfuegos Zepeda, fue secretario de la Defensa Nacional del 1 de diciembre del 2012 al 30 noviembre del 2018, en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.

• Nació el 14 de junio de 1948 en la Ciudad de México e ingresó a las filas del Ejército mexicano el 23 de enero de 1964.

• Es licenciado en Administración Militar por la Escuela Superior de Guerra y maestro en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacional en el Colegio de Defensa Nacional.

• Antes de ser nombrado secretario de Estado, se desempeñó como oficial mayor de la Secretaría de la Defensa; inspector y contralor general del Ejército y Fuerza Aérea; comandante de la VII Región Militar, en Chiapas; comandante de la primera Región Militar, en la CDMX; comandante de la IX Región Militar, en Guerrero; comandante de la V Región Militar, en Jalisco; comandante de la quinceava Zona Militar, en Jalisco; y comandante del catorceavo Batallón de Infantería, en la misma entidad.

• En su cuadro de condecoraciones destacan la de perseverancia, institucional, extraordinaria; y una especial de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta clase. (Diego Badillo)

Otros militares señalados

Jesús Gutiérrez Rebollo

En 1997 fue detenido el general de División Gutiérrez Rebollo acusado de brindar protección al Cártel de Juárez, liderado por Amado Carrillo Fuentes, alias el Señor de los cielos. Al momento de su detención, fungía como director del Instituto Nacional de Combate a las Drogas. Fue sentenciado a 40 años de cárcel e internado en el penal de La Palma y, luego, en la cárcel de El Rincón, en Nayarit.

Juan Manuel Barragán Espinosa

El exgeneral brigadier fue detenido el 30 de enero del 2012 en Naucalpan, Edomex, acusado de vínculos con narcotraficantes y encarcelado en el penal del Altiplano. Fue encontrado culpable de haber pedido 10 millones de dólares a emisarios del Chapo a cambio de reunirlos con la entonces procuradora general de la República, Marisela Morales, y el entonces titular del Ejército, Guillermo Galván.

Manuel de Jesús Moreno Aviña

El general de Brigada Moreno Aviña se desempeñó como comandante de la Guarnición Militar de Ojinaga, Chihuahua. Fue acusado en agosto del 2009 del homicidio del civil José Heriberto Rojas Lemus, alias el Michoacano, ocurrido el 25 de julio del 2008, detenido cuando se investigaba el homicidio de un soldado.

Fue sentenciado a 52 años de cárcel, decretada por la justicia civil, y preso en una cárcel de Mazatlán.

Jorge Carrillo Olea

En el 2003, un juez dictó auto de libertad al exgobernador de Morelos, y entonces general retirado, Carrillo Olea, al no encontrar elementos para procesarlo por incumplimiento de funciones.

Había sido acusado de omisión al ataque a la delincuencia organizada y permitir la expansión en Morelos de las organizaciones criminales comandadas por Amado Carrillo Fuentes, así como por Juan José Esparragoza, el Azul. (Diego Badillo)