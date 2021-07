Hacer pública la información generada por los órganos del Estado mexicano en materia de inteligencia, como propone el presidente Andrés Manuel López Obrador después de conocerse la trama del caso Pegasus, podría comprometer la seguridad nacional, alertó Guillermo Valdés Castellanos, jefe del Cisen entre los años 2006 y 2011.

Guillermo Valdés Castellanos fue director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), una dependencia reconvertida hoy en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Valdés Castellanos fue una especie de zar del espionaje y contraespionaje, que además se desempeñó en el gobierno de Felipe Calderón, muy golpeado por la inseguridad y el narcotráfico, y pese a ello, el entrevistado rechaza en una plática con El Economista que durante su gestión se hiciera un uso indebido de los sistemas de espionaje.

—¿Cómo intervenía el Cisen las comunicaciones en su gestión?

—El Cisen, cuando yo estuve, se apegaba a lo que la ley dice (…) La ley establece que tú tienes que generar una agenda nacional de riesgos cada año, esa agenda la propone el Cisen, la elabora cada año, con participación de los expertos no sólo del Cisen sino del resto de las dependencias del gobierno federal que conforman el Consejo de Seguridad Nacional, son 11 dependencias.

Una vez que tiene ese trabajo dices pues ‘hay que saber que quiere este fulano que está vinculado en tal riesgo a la seguridad nacional’ y con la información que tienes tratas de demostrar que es necesario intervenir las telecomunicaciones privadas de ese sujeto y ese lo argumentas ante un juez, un escrito con todas la pruebas remitiéndote a la agenda nacional de riesgos (…) el juez valora esa y dice adelante o no está justificado y la niega.

(En caso de que se apruebe) si tiene un teléfono fijo que es desde donde llama la persona que te interesa pides a la compañía de teléfono que te pase las grabaciones de las llamadas de tal número o si es un celular le pides a la compañía del celular (…) es el procedimiento.

—Ese es el procedimiento legal, pero hoy sabemos que había otros mecanismos con Calderón y Peña Nieto que no pasaban por un juez.

—No, pues no, ese es el espionaje y eso es lo que sucede cuando no tienes el control de las agencias de seguridad. Hay tecnologías que ya te permiten (…) la diferencia de tecnologías como la de Pegasus que no es la única, hay varias empresas en Europa y Estados Unidos que usan el mismo principio de infectar el teléfono, o sea de poder espiar sin la participación de las empresas telefónicas, pues eso facilita la comisión de delitos y si no tienes control de tus agencias de seguridad es muy fácil que se cometa espionaje político.

Es necesario dos cosas, para evitar espionaje: uno que haya más facultades legales dadas al poder Legislativo para que supervise y exijan una verificación del uso legal de los instrumentos de espionaje de todas las agencias de seguridad del Estado, de todas (…) si no tienes esos mecanismos para que las agencias que tienen instrumentos de espionaje sean supervisadas eficazmente va a haber abusos y va a haber excesos, los hubo de manera excesiva en el sexenio pasado y los está habiendo en este sexenio, entonces tienes que mejorar eso.

Y segundo tienes que controlar a las empresas que venden estas tecnologías (…) si quieres que evitar el problema tienes que regular esas dos cosas: a las empresas y las agencias.

—¿Cuántos mecanismos de espionaje tenía el Cisen durante su gestión?

—No te puedo decir eso, eso es cuestión de inteligencia y todo ese tipo de cosas. No revelas los instrumentos que tienes para combatir a la gente que afecta al país. Tienes la tecnología que se requiere y que se puede conseguir la que está disponible, etcétera, eso es lo que te puedo decir.

—¿Podría asegurar que durante su gestión al frente del Cisen y la gestión de Calderón no se espió de manera indebida?

—Cuando yo estuve en el Cisen puedo decir que no se usó mal, eso lo defiendo, lo aseguro, lo afirmo.

Aquí hay un mal entendido y creo que es importante decirlo; generar inteligencia es una tarea necesaria para todas las sociedades y reducir la generación de inteligencia a espionaje es falso; el espionaje es una de las formas de generación de inteligencia, entonces el presidente ha dicho que todo lo que hacía el Cisen era espionaje es una mentira, eso es propaganda política, el presidente no sabe lo que es la seguridad nacional ni le interesa, pero en su discurso político de ataque y crítica a todos los neoliberales del pasado hace esta simplificaciones mentirosas de la realidad.

Es importante que haya seguridad nacional, que haya inteligencia, una parte de inteligencia pequeña se hace a través de espionaje, el resto de la información para la inteligencia se hace de fuentes abiertas y es importante esto para cuidar al país, a la gente.

Decir que el Cisen se ha dedicado solamente al espionaje es una mentira (…) decir que se van a divulgar todos los archivos de Cisen es una tontería, porque es afectar los intereses del país, además muchos de los archivos de lo que era la Federal de Seguridad ya son públicos.

La información recientes de investigaciones de seguridad nacional que están en curso, que han estado en curso los últimos 10 o 12 años es información que está resguardada por ley y que debe mantenerse secretar porque es como hacer pública la manera en la que persigues a los malosos, pues se van a esconder mejor, eso absurdo, entonces no puede pedir ni ordenar que se haga pública toda la información del Cisen.

—¿Cómo saber entonces qué información transparentar y qué no?

—No hay una receta universal (…) Cuando había demandas de información vía el INAI el INAI decía ‘yo creo que puedes publicar esto’, nos llegaba la solicitud yo decía pues se publica todo lo que se pueda publicar que no afecte las investigaciones, ni afecte a las personas. Se publicaba pero luego había inconformidad, había discrepancia de criterios con el INAI y entonces los comisionados del INAI iban al Cisen yo les enseñaba esto es lo que está pidiendo este señor, aquí está la información, tú juzga comisionado del INAI si publicar esto va a afectar a esta persona y estos procesos, normalmente daban la razón al Cisen, o sea eran los comisionados que veían la información que estaba solicitando el público y decían esto no se puede y entonces respaldaban al Cisen, en algunas otras veces esto denlo a conocer, tachen estos nombres estos cosas y se daba a conocer.

—Durante la gestión de Felipe Calderón hubo un acercamiento importante con agencias de EU, a través de la Iniciativa Mérida. ¿Hubo entonces capacitación para espionaje?

—La Iniciativa Mérida fue un programa de colaboración y de cooperación muy grande y prácticamente todos los componentes, todos los programas específicos de colaboración son públicos (…) no había equipos de espionaje en la Iniciativa Mérida.

nlb