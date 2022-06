El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que dio positivo a Covid-19 por lo que cumplirá con sus funciones desde casa.

Desde su cuenta de Twitter aseguró que no hay nada de qué preocuparse.

“En mi prueba de hoy salí positivo de COVID-19. De modo que estaré trabajando desde casa. Me siento como cuando te da catarro, nada de qué preocuparse. Hoy no estuve en Gabinete de Seguridad. Les voy informando”, escribió en la red social.

En mi prueba de hoy salí positivo de COVID-19. De modo que estaré trabajando desde casa. Me siento como cuando te da catarro, nada de que preocuparse. Hoy no estuve en Gabinete de Seguridad. Les voy informando. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 20, 2022

Es la primera vez que el funcionario se contagia.

El fin de semana pasado el canciller estuvo en Guadalajara, Jalisco, en el primer Encuentro de Diputados Locales y Regidores de Morena realizado en la Expo Guadalajara.

Asimismo, destapó su aspiración a ser el candidato de Morena rumbo a la elección presidencial del 2024.

“A mí el Presidente ya me destapó cinco veces, en la mañanera, entonces ya me pueden ustedes considerar que estoy destapado, entonces ya somos una corcholata reconocida y no es un evento para decir algo que todos sabemos", declaró.

Y aseguró que buscará visitar los 32 estados del país antes de empezar a hacer propuestas.