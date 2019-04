En los más de 70 días que se ha prolongado la huelga de la Universidad Autónoma de México, el Sindicato de esa casa de estudios no se mostrado intransigente, al contrario, ha tenido voluntad para negociar, planteó Jorge Dorantes.

El secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma de México (SITUAM) puntualizó que a fin de concluir con el paro de labores más largo en la historia UAM, están dispuestos negociar, pero para ello es necesario que las autoridades educativas incrementen en 2 o 3% su propuesta de aumento directo al salario.

El líder sindical lamentó que hasta ahora no se hayan logrado todos los acuerdos e incluso que las negociaciones se hayan empantanado.

“La universidad se ha cerrado, no ha accedido, no ha accedido a muchas peticiones, en las negociaciones estamos casi al mismo nivel que cuando inició la huelga el 1 de febrero, no ha habido avances. El Sindicato sí ha dado muestras de voluntad para solucionar el problema”.

Dorantes puntualizó que de ninguna manera el SITUAM es intransigente y se aferra a lograr el 20% de aumento al salario, sin embargo, dijo, tampoco han escuchado ofertas atractivas.

En el tema del salario no hemos escuchado otra propuesta que pudiera ayudar a atender el tema. No es que nos aferremos al 20%, sino que no hay un propuesta diferente a la que nos presentaron desde el 29 de enero de este año, que fue de 3.35% y el 3.0% en la tabulación... En el momento en el que ofrezcan otro punto, dos o tres puntos, lo analizamos y creo que no habría ningún problema.

No vendemos plazas

Ante los señalamientos de que el SITUAM quiere que le otorguen hasta 400 plazas para venderlas hasta por 100,000 pesos, el líder del sindicato puntualizó que quien señala está obligado a comprobar sus dichos.

“Tendrían que comprobar, yo lo veo complicado. No entiendo cuál es la dinámica, tendrían que comprobar la dinámica quien haya comprado una plaza. El sindicato no vende las plazas, eso es ilógico”.

