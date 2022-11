El PAN simplifica su proceso de afiliación para atraer nuevos militantes

Con la reforma estatutaria aprobada durante su 19 Asamblea Nacional Extraordinaria, el Partido Acción Nacional (PAN) simplificó el proceso de afiliación con el propósito de atraer a más militantes, y con ello “encabezará las próximas batallas electorales del 2023 y 2024 abanderando las causas que más le duelan a la gente y sus más sentidas necesidades”, dijo el partido.

El PAN dijo que una vez renovados sus estatutos y su programa de acción política, arranca la ruta hacia 2024 como un partido de puertas abiertas a la sociedad.

Una de las reformas a sus documentos básicos tiene como objetivo facilitar el proceso de afiliación para que el PAN crezca.

“Jóvenes, mujeres, todo el que sienta afinidad por el partido puede afiliarse con un solo clic, en un solo momento y de manera rápida porque los procesos serán más eficaces y accesibles. Se aprovecharán las nuevas tecnologías en talleres de inducción virtuales, esto sin dejar de atender las realidades de municipios que por su ubicación geográfica no disponen de estas herramientas”, indicó el partido.

Mencionó que cada persona podrá determinar el grado de intervención en el partido y decidirá de manera libre si toma los talleres al momento de su afiliación o posteriormente.

Los Talleres de Introducción al Partido (TIP) son requisito para acceder a los derechos que le permitan participar en la integración y elección de las dirigencias Nacional, Estatal o Municipal, así como en la selección de candidaturas a cargos de elección popular.

“Sacar al PAN a las calles ha sido una petición constante, por lo que se establecerá un sistema estatutario, en el que partido institucionalizará la convivencia de sus funcionarios, gobiernos emanados, representantes populares y militantes, con la ciudadanía y con quienes simpatizan con Acción Nacional”, dijo.

Otra de las modificaciones plantea una fórmula para que: “el que gana, no gana todo, el que pierde, no pierde todo”. Consiste en integrar en los espacios de decisión la representación de los proyectos que en elecciones internas no resultaran ganadoras.

“Los órganos estatales se homologarán en integración y representación a los órganos nacionales, para dar pluralidad y propiciar el encuentro. La trascendencia de Acción Nacional deberá garantizarse, por lo que se especificarán y se fortalecerán los procesos y obligaciones de las dirigencias para la entrega-recepción”, destacó.

En su 19 Asamblea Nacional Extraordinaria, celebrada el fin de semana, los panistas avalaron los cambios estatutarios para crear oficinas de atención y participación que propicien el contacto directo y permanente con los simpatizantes.

Se aprobó también el Modelo de Buen Gobierno panista, un conjunto de lineamientos básicos con parámetros mínimos que deben seguir los gobiernos de Acción Nacional para ser “distintos y distinguibles”.

De esa forma, todos los funcionarios panistas, de cualquier estructura partidista, representantes populares, deberán comprometerse a cumplir, difundir, posicionar y sostener los Principios de Doctrina, las plataformas, el Programa de Acción Política y el Código de Ética.

Una de las modificaciones más trascendentes es el de la participación de las mujeres en el partido, ya que si bien había una mayoría de presencia femenina en Comités Directivos Estatales ahora la paridad será estatutaria en el PAN y debe aplicarse en todas las dirigencias, órganos de decisión y comisiones del partido.

“Se diseñarán mecanismos que garanticen la no discriminación y la no violencia entre los militantes de Acción Nacional. Una Comisión de Justicia, encargada de atender y resolver en materia de violencia política contra las mujeres y una Comisión de Atención de Género con funciones de vigilancia en la aplicación de la paridad, de asesoramiento para las víctimas de violencia”, planteó el partido.

En cuanto al relanzamiento de proyecto de país mediante la actualización del Programa de Acción Política, se presentó la visión del partido en temas de seguridad, economía, medio ambiente, política exterior, salud, nuevas tecnologías y educación. Este programa fue aprobado por unanimidad.