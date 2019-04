Para enfrentar la inseguridad y violencia en México urge un cambio sustantivo de estrategia que atienda las causas económicas y sociales profundas que las generan, afirmó Alfonso Durazo Montaño.

Al comparecer ante el pleno de la Cámara de Senadores en el marco de la discusión de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, el secretario de Seguridad y Proetcción Ciudadana dijo que la idea motriz del programa del nuevo gobierno es que la paz y la seguridad son fruto de la justicia; los objetivos de la seguridad, estableció, no pueden alcanzarse solo por la vía de la fuerza.

“Las fuerzas del orden tienen tan solo un rol complementario en la seguridad. Debemos tener claro que no habrá paz sin justicia, que no habrá una seguridad estable y permanente si no atendemos las causas profundas que generan la violencia. Por ello, la política social es el telón de fondo de la estrategia de seguridad’’, dijo el funcionario ante legisladores.

Durazo Montaño hizo un reconocimiento al apoyo unánime que recibió de todas las fuerzas políticas la creación de la Guardia Nacional y dijo apreciar la visión de Estado que hizo posible el consenso.

Desde la tribuna, el funcionario expresó que la inseguridad y la violencia han lastimado por décadas a la sociedad mexicana como no había sucedido desde la época de la Revolución.

A decir suyo, México está inmerso en “una crisis mayor a una responsabilidad sexenal… Nuestra patria está dolina, exhausta, por tantos años de violencia.

"Dicho con franqueza, padecemos una inseguridad crónica e histórica. Una fría, desapasionada y objetiva evaluación nos lleva a la conclusión de que estamos frente a una crisis estructural de seguridad que trasciende responsabilidades sexenales, incluye a cada administración sexenal que nos ha precedido pero las trasciende’’.

En opinión del sonorense, “todas las fallas estructurales del sistema político, económico y social se expresan precisamente en la inseguridad’’ y son consecuencia “de un modelo económico sectario y excluyente’’. De ahí que haya generaciones perdidas a causa de la violencia o se hable con naturalidad de una cultura de la muerte, comentó.

Según cifras del Foro Económico Mundial, el costo de la espiral de violencia, que “es más que crítico’’ y representó alrededor de 5.6 billones de pesos en 2018, equivale a 21.6% del PIB.

“Esta es la naturaleza y dimensión del desafío que tenemos como país en materia de seguridad’’.

Si la marginación y la falta de opciones de sobrevivencia económica se encuentran en la base del auge delictivo que enfrenta el país, refirió, la corrupción prevaleciente es la razón primaria de su descontrol, crecimiento e imposibilidad de contrarrestarlo e incluso de contenerlo.

[email protected]