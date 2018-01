La organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) dio a conocer que en 37 de 54 Agencias del Ministerio Público Desconcentradas, los policías preventivos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México persuaden a los ciudadanos de no denunciar o hacerlo en otras agencias.

En conferencia de prensa, en la que presentaron los resultados de la segunda evaluación de calidad del servicio en Agencias del Ministerio Público, lamentaron que el primer contacto que tiene la ciudadanía al acudir a formular denuncias sea con los policías que asumen esta conducta.

“Evitar que los policías preventivos sean el primer contacto con los usuarios (...) no sólo no es oportuno, porque el policía no está ahí para realizar esas funciones, está ahí para resguardar la seguridad de la Agencia del Ministerio Público, pero además no cuenta con la capacitación necesaria”, señaló Alfredo Peña, de MUCD.

A esto se suma, dijo, que en repetidas ocasiones identificamos que los policías abordan a los usuarios y tratan de disuadirlos para que no inicien la denuncia, y con ello se disminuya el índice delictivo en donde está ubicada la Agencia del Ministerio Público.

Destacó que entre las propuestas de mejora, que no han sido cumplidas, está la relacionada con la “revictimización”, ya que los usuarios deben realizar en varias ocasiones la misma entrevista, con lo que se revive el hecho traumático.

Alfredo Peña señaló que además los Ministerios Públicos deben contar con el suficiente personal para atender a los usuarios y agilizar los tiempos para la presentación de denuncias.