Para terminar con la pandemia de la Covid-19, lo importante no es solo contar con la vacuna, sino con la infraestructura de transporte y logística para hacerla llegar a todos los puntos donde se requiere, afirmó el presidente de la Asociación de Operadores logísticos de México (AOLM), Mario Aguilar.

El especialista dijo que uno de los grandes aprendizajes que ha dejado la pandemia del también llamado nuevo coronavirus, es la necesidad de tomar decisiones sin bases sólidas.

Sin embargo, destacó que, una vez que se cuente con el fármaco, el desafío será en materia de logística y distribución para todos los que participan en la cadena de suministro, desde los operadores logísticos, fabricantes, laboratorios y el sistema de salud.

Destacó que el anuncio de la conclusión de los primeros procesos de aprobación del tan esperado medicamento se da en un momento difícil para la industria, especialmente para las empresas de transporte de mercancías que han reducido sus operaciones como efecto de la crisis generada por la misma enfermedad.

México jugará un papel clave en la producción y distribución de la vacuna desarrollada por los laboratorios AstraZeneca y la Universidad de Oxford, pues tendrá que participar en la distribución de hasta 250 millones de dosis en Latinoamérica y el Caribe.

Estará a cargo del envasado, distribución y exportación de entre 150 y 250 millones de dosis en la región, con excepción de Brasil.

Se prevé que empezará a producirse en Argentina y las autoridades mexicanas serán las encargadas de plantear cómo se distribuirá en América Latina.

Tambien influyen factores de seguridad

Por su parte Gabriel Conde, director de cadenas de suministros en The Logistics World dijo que el éxito de la distribución de las vacunas contra el Covid-19 dependerá de la infraestructura logística, seguridad en el transporte y del producto, así como del control del fármaco.

El especialista explicó que las vacunas en cadena fría requieren de expertos en logística especializados en el sector y suficientes unidades de transporte, en condiciones óptimas para asegurar la calidad en la distribución.

Además, es preciso garantizar la seguridad en el transporte para lograr entregas expeditas, sobre todo cuando estamos en un contexto de robos en aumento.

De la misma manera, es preciso lograr la seguridad del producto, lo cual implica cumplir con un proceso de trazabilidad de cada pieza, cada lote, con códigos de serialización y sistemas de identificación a prueba de falsificaciones mediante el uso de tintas, etiquetas y sellos, entre otros elementos de seguridad.

En ese sentido, destacó que el centro de distribución debe seguir un control de inventarios FEFO (First expired, first out, primeras expiradas, primeras salidas) en los embarques.

Por ello, el primer reto será definir las prioridades de distribución, lugares y tiempos de entrega.

Normalmente la planeación de la distribución considera primero el punto de destino más lejano y al último los destinos más cercanos, logrando una disponibilidad de vacunas con tiempos muy similares en todo el país”, indicó.

El especialista destacó que es necesario contar con el plan de entregas para determinar la infraestructura logística requerida y hacer todo el plan con mucha anticipación para coordinar todos los recursos necesarios.

