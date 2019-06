El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró, en conferencia de prensa esta mañana en Palacio Nacional, que él tiene otros datos acerca de la producción petrolera por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex), luego de darse a conocer que el volumen de extracción cayó 10.1% anual en mayo, con lo que Pemex hiló tres meses a la baja en la producción,

El Presidente comentó que la producción petrolera ya se estabilizó; sin embargo, no ofreció datos al respecto. “Tengo el dato diario de producción, y ese dato es de mayo, y ya estamos terminando junio y les voy a mostrar toda la serie mañana. Lo que me llama la atención es que eso (la caída de la producción petrolera) es lo que se destaca, no se dice que bajó la inflación, por algo será”, expresó.

Por otra parte, López Obrador aseguró que los elementos de la Guardia Nacional no tienen la instrucción de detener a migrantes, aunque legalmente sí pueden hacerlo. Dijo que se van a tomar medidas para evitar excesos. Esto luego de difundirse una fotografía de la agencia AFP en la que se observa a elementos de la Guardia perseguir para detener a una familia de migrantes que trataban de cruzar el Río Bravo en Ciudad Juárez, Chihuahua, después de que un padre y su hija, originarios de El Salvador, murieron ahogados en el Río Bravo al tratar de cruzar a Estados Unidos, el Primer Mandatario lamentó la situación, aunque descartó que haya sido provocada por el endurecimiento de las medidas migratorias en nuestro país.

Fotografía de la agencia AFP

Con respecto a la declaración del director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, quien aseguró que los policías federales estaban acostumbrados a ser "fifís", hospedarse en Holiday Inn y comer en bufete, y ahora deben acostumbrarse a la cuarta transformación en la que se deben dormir a la intérprete, el presidente López Obrador dijo estar seguro de que se trató de un error, y pidió a Garduño ofrecer una disculpa pública.

El Presidente indicó que el próximo lunes 1 de julio ofrecerá un informe al cumplirse un año de su triunfo electoral y siete meses de gobierno. Sostuvo que desde la tarde comenzará una cartelera musical en el Zócalo de la Ciudad de México, que incluirá “bailongo”, ya que habrá un mariachi de la Secretaría de Marina. López Obrador refirió que los artistas que se presentarán son voluntarios.

Mencionó que esta semana entregará un informe con el número de denuncias que ha presentado su gobierno por actos de corrupción en los seis meses de gestión. Reconoció que está pendiente que la Secretaría de la Función Pública presente los resultados de la investigación contra el delegado federal en Jalisco, Carlos Lomelí.

El mandatario también pidió a la Función Pública dar a conocer los avances de la investigación en contra de Miguel Ángel Lozada Aguilar, ex director de Pemex Producción y Exploración; Héctor Salgado Castro, ex subdirector de Coordinación Operativa y Comercial de Pemex Producción y Exploración; y Luis Galván, ex gerente de Operación y Control Financiero de Procesos Industriales y de Logística de Pemex.

López Obrador ofreció hablar con el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para pedir que los bancos se regulen en el cobro de comisiones.