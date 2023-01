Desestiman oferta de Lozoya para reparar daño

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró poco los 3.4 millones de dólares que ofrece como reparación del daño el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, para ser absuelto por el caso de la venta de la planta chatarra Agronitrogenados.

“Ah, no, da muy poquito. Eso lo ve el Ministerio Público y lo ve Pemex, pero no es esa la cantidad. O sea, aquí no se puede asegurar cuánto fue el daño, pero sí hay peritajes y sí hay auditorías”, aseveró.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal consideró que si el empresario Alonso Ancira se comprometió a devolver 200 millones de dólares por vender a Pemex una planta chatarra, se debe se hacer un peritaje justo por parte del Ministerio Público y el juez de la causa para que Lozoya pueda obtener la libertad.

“Entonces, esto aplica para todos. Si no hay devolución de dinero, si no hay reparación del daño, pues no podemos nosotros estar de acuerdo con la fiscalía o con los jueces, que son al final los encargados de decidir sobre este asunto.

Si el señor Lozoya está dispuesto, sus abogados, en la reparación del daño, pues sí hay posibilidad de que pueda llevar su proceso en libertad, pero se tiene que reparar el daño”, aseveró.

López Obrador dijo que la reparación de daño, “eso ayuda mucho”, a su gobierno, y puso como ejemplo los 100 millones de dólares que hasta ahora ha devuelto Alonso Ancira.

“Por ejemplo, estos 100 millones de dólares que ya se recuperaron del pago excesivo en la planta de Agronitrogenados son para fertilizantes, es para los productores y es para producir alimentos, eso sí estamos nosotros en condiciones de que se llegue a acuerdos”, planteó.

El mandatario federal dijo que ya no es como antes de que, en casos de corrupción, se encarcelaba a políticos y luego se les liberaba, e incluso se les regresan los recursos confiscados o asegurados. Sin mencionarlo por su nombre, puso como ejemplo el caso de Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari.

“Imagínense, hubo una vez, no hace mucho, un hermano de un presidente que fue a la cárcel, lo acusaron por lavado de dinero, incluso hasta una institución bancaria de Estados Unidos estuvo involucrada, porque se demostró que se habían transferido 100 millones de dólares de México por este banco famoso de Estados Unidos a Suiza o a no sé dónde, intervino hasta el Senado de Estados Unidos, se demostró. Pasa el tiempo, sale de la cárcel y le devuelven todo. Así era antes”, cuestionó.

