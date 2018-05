El empresariado mexicano alzó la voz contra las descalificaciones del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, pues afirmó que esta actitud, sumada a sus propuestas, como la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México y de la reforma educativa, “no ayudan a generar confianza, ni certeza jurídica” a las inversiones, según estableció Alejandro Ramírez, presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN).

El empresario advirtió que el gremio que preside defenderá su punto de vista, su derecho de opinar, así como un modelo de negocios de economía abierta e instituciones sólidas y democracia y un entorno que propicie inversión y empleo.

El también CEO de Cinépolis acotó: “No hemos participado –para hacer declinar a José Antonio Meade o Margarita Zavala en favor de Ricardo Anaya- ni lo hacemos, y aclaramos”.

En entrevistas de radio, el líder de los hombres de los negocios en México expuso que aun cuando no comparten muchas de las ideas y propuestas electorales de AMLO, los empresarios “hemos sido respetuosos al referirnos a él y sus ideas, si entonces (AMLO) aspira a ser presidente, también debe estar abierto a la crítica e intercambio de ideas, en un marco de respeto”.

Ramírez rechazó que los empresarios emprendan una guerra sucia contra quien es el puntero de las encuestas electorales, “simplemente hemos señalado que haya diálogo respetuoso y no que se base en la denostación e injurias”.

Por separado, diversos organismos empresariales encabezados por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) respaldaron al Consejo Mexicano de Negocios y calificaron como inaceptables las descalificaciones del candidato contra el empresariado.

“Partidos y candidatos: les convocamos a la tolerancia y la inclusión. En la democracia todos cabemos. No hay lugar para concepciones maniqueas. No pueblo contra mafia. No ricos contra pobres. No demócratas contra populistas. No claros contra morenos”, exigió Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex.

Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, condenó que un candidato a la Presidencia de la República recurra a ataques personales y a descalificaciones infundadas, y dijo: “Queremos inclusión y no queremos el desmérito, lo cual significa discriminación. Eso se está dando en este discurso que sólo separa, nunca une”.

“Una campaña basada en falsedades, denostaciones o descalificaciones ofende la conciencia de los mexicanos y defrauda la expectativa general de avanzar en la construcción de una sólida democracia que signifique progreso para todos”, opinó, en tanto, el presidente de la Concamin, Francisco Cervantes.

Abundó que los problemas que enfrentamos son grandes, y es por ello que hacemos un llamado a los contendientes a los diversos puestos de elección popular a que den muestra de madurez y de grandeza de miras. Eso es lo que necesitamos, pugnó el líder de los industriales.

El Consejo Mexicano de Negocios publicó un desplegado, titulado “Así No”, en el que rechaza las “expresiones injuriosas y calumniosas” de López Obrador en contra de miembros de este organismo, emitidas el 1 de mayo en Zongolica, Veracruz.

“Condenamos que un candidato a la Presidencia de la República recurra a ataques personales y a descalificaciones infundadas. Es preocupante que alguien que aspira a ser presidente de la República denoste a quienes no comparten sus ideas”, reza el desplegado.