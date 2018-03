Para muchos, los automóviles y otros modos de transporte no son sólo medios de transporte. Representan algo más fundamental sobre la identidad, individual y colectiva, y ofrecen detalles de lo que se desea proyectar. Por ejemplo, compramos autos híbridos no sólo por la eficiencia que ofrecen, sino para señalar a las otras personas que somos ambientalmente conscientes. Compramos sedanes de lujo no sólo por la opulencia dentro, sino para dar una clara señal de que años de trabajo han dado sus frutos.

Debido a que los vehículos son a menudo mucho más que una colección de acero y aceite, la forma en que el coche está incrustado en la sociedad en general podría ser tan poderoso un obstáculo para el futuro de la movilidad como cualquier sesgo cognitivo individual.

Estas razones agregadas a la idea y los conceptos de los autos podrían tener profundas implicaciones para la adopción de nuevos tipos de movilidad.

El sueño de la movilidad urbana sin autos privados, bien podría pasar por ser un trayecto sin muchos tumultos, sin fricciones, automatizados, personalizados y bajo demanda. Cuando se trata de movilidad compartida los vehículos autónomos podrían esconder la solución que de los problemas de embotellamiento que las mega-urbes enfrentan todos los días. Pero en realidad es muy factible que sea una combinación de factores.

Por un lado, los vehículos autónomos podrían eliminar aproximadamente el 90% de los accidentes de vehículos causados por el error humano, y evitar que los accidentes de tránsito sigan matando a 1.25 millones de personas al año, y es bien sabido que esas muertes son desproporcionadas en los países de ingresos bajos y medios. Además, los automóviles de conducción colectiva compartidos podrían llevar la movilidad a las franjas de la población que están, hoy, efectivamente varadas, como muchas personas mayores.

Una serie de tendencias convergentes, tanto tecnológicas como sociales, parecen estar cimentado las condiciones para cambiar dramáticamente las formas en que las personas y los bienes se mueven. En particular, la confluencia del transporte compartido y el desarrollo de vehículos totalmente autónomos podrían transformar la naturaleza de la movilidad. También podría haber una multitud de beneficios sociales profundos. La congestión del tráfico podría disminuir a medida que los vehículos autónomos se sigan con seguridad unos a otros, a pulgadas de distancia y naveguen fluidamente por las intersecciones.

El tráfico dentro de las ciudades es uno de los problemas más evidentes de la vida dentro de una metrópoli.

La Ciudad de México repitió como la urbe más azotada por el exceso de tránsito vehicular en el índice de Tráfico de TomTom, con embotellamientos que se traducen en miles de horas perdidas, retrasos y miles de litros de combustible desperdiciados.

Con la meta de difundir datos sobre el exceso de tráfico vehicular que ayude a los conductores, a las industrias y a los responsables de legislar en esta materia, TomTom una compañía que fabrica dispositivos de geolocalización satelital realiza una lista de las ciudades más congestionadas en el mundo. El estudio evaluó el tiempo de traslado de 390 ciudades, en 48 países, alrededor del mundo.

Este 2017 la capital mexicana vuelve a estar por encima de ciudades como Beijing, Rio de Janeiro o Bangkok. Según el estudio de TomTom estas son las ciudades en dónde existen los peores embotellamientos del mundo.

1. La Ciudad de México

Diariamente se necesitan un promedio de 59 minutos extras de tiempo diariamente para transportarse dentro de la ciudad. Esto significa227 horas al año (9.4 días). En el 2016 los habitantes de la capital sufrieron un incremento de 7% del tiempo promedio de traslado. En las mañanas se necesita de un 96% de tiempo extra para desplazarse y la situación empeora en la tarde registrando un promedio de 101% de tiempo extra. De los 55,419 km de caminos para autos dentro de la ciudad, el punto donde más tráfico hay es Viaducto Rio de la Piedad.

2. Bangkok

La capital tailandesa es el segundo lugar de la lista, al acecho de la Ciudad de México, con un tiempo promedio extra de 61%, con un aumento de 4% con respecto al año pasado. Los habitantes de la ciudad asiática necesitan en promedio 64 minutos extras al día para transportarse. Este dato es mayor al de la Ciudad de México, pero también la red de vías de tránsito automotriz es más pequeña (40,837 km). En las mañanas, son necesarios hasta 91% de tiempo extra y también empeora por la tarde (118%)

3. Yakarta

La capital de Indonesia completa el podio de las ciudades con más embotellamientos en el mundo. Este año se suma al ranking y lo hace con un promedio de 58% de tiempo extra para trasladarse dentro de la ciudad. Esto significa alrededor de 48 minutos extras al día por sus 42,073 km de calles. Por las mañanas se necesita un promedio de 63% extra de tiempo y 95% por las tardes.

4. Chongqing

China tiene tres ciudades dentro del ranking de TomTom y Chongqing es la ciudad más congestionada de todo el país. Esta es la ciudad donde más aumentaron los congestionamientos con respecto al año pasado y , por lo tanto, aumentó en 14% el tiempo extra en los traslados. Para moverse dentro hay un retraso de 55 minutos al día para un promedio de 52% del tiempo necesario para cada traslado. Los embotellamientos de la mañana hacen que los habitantes de esta ciudad necesiten un promedio de 90% de tiempo extra al día y 94% por la noche. Esta es una pequeña ciudad con sólo 6,215 km de calles.

5. Bucarest

La capital de Rumania es la única ciudad 100% europea dentro de los primeros 10 puestos del ranking de TomTom. Pierde un lugar con respecto al año pasado ya que la capital rusa salió del top 10. En Bucarest se necesita de 50% de tiempo extra para moverse por los 6,435 km de calles dentro de la ciudad. Los habitantes tardan en promedio 57 minutos extras al día para trasladarse, con un el peor tráfico en las tardes (98% de tiempo extra), seguido por las mañanas (90%). Este año la situación empeoró un 7 por ciento.

6. Estambul

La capital de Turquía no se considera como una ciudad 100% europea por ser una ciudad trasncontinental (en este caso Europa y Asia). Este año mejoró 1% el tiempo extra de traslado quedando en 49 por ciento. Por los 18,178 km de calles, los habitantes de la ciudad más poblada de Turquía necesitan alrededor de 46 minutos promedio extras para sus traslados siendo la tarde cuando se alcanzan picos del 91% de tiempo extra requerido, mientras que la mañana se queda con 63 por ciento.

7. Chengdu

La segundo ciudad china del top 10 de la lista tiene 8,962km de calles, por las que sus usuarios necesitan 47% de tiempo extra para trasladarse. Esta ciudad empeoró 6% con respecto al año pasado. El peor tráfico es por la tarde con un tiempo extra de 79%, mientras que por la mañana se necesita 74 por ciento.

8.Rio de Janeiro

Este año se coloca en el octavo lugar descendiendo cuatro lugares por múltiples factores que incluyen la inclusión de una nueva ciudad a la lista y el empeoramiento de otras. Pero Rio de mantiene sin cambios en su porcentaje de tiempo extra de transporte (47%). El año pasado había disminuido en 4% y este año recibe el premio del TomTom por transporte público. En Rio se necesitan alrededor de 43 minutos extras al día para transportarse por los 20,211 km de calles dentro de la urbe. Las tardes son las peor hora con 81% de tiempo extra para el traslado. En la mañana sólo se requiere de 63% extra.

9. Tainan

La ciudad taiwanesa estrena posición en este ranking. Con un 46% de tiempo extra para los traslados dentro de la ciudad, sus habitantes necesitan alrededor de 37 minutos extras al día para moverse dentro de los 7,833 km de calles de la ciudad. Como en las otras ciudades de este ranking las tardes son peores que las mañanas para la movilidad dentro de la ciudad con un 71% de tiempo extra para el transporte versus el 51% necesario al alba.

10. Beijing

Este top 10 cierra con la tercera ciudad china, la capital de China. Estrena posición este año en el top, gracias a su aumento del 8% del tiempo necesario para transportarse por los 22,200 km de calles, por lo que los habitantes de la metrópolis asiática requieren de 46% de tiempo extra (47 minutos al día) el tráfico más severo es en la tarde con hasta 81% de tiempo extra para la movilidad. En las mañanas se requiere de 72% de tiempo extra.

rarl