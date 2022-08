De acuerdo con información de la Red Nacional de Medición de la Calidad del Agua (Renameca), 59.1% de los ríos, arroyos, lagos, lagunas, presas y zonas costeras que se monitorean están contaminados.

De los 4,233 sitios que son considerados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) 30.0% no cumple con la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Demanda Química de Oxígeno (DQO), Toxicidad y/o Enterococos; mientras que 29.1% no cumple con Escherichia coli, Coliformes fecales Sólidos suspendidos totales y/o porcentaje de saturación de oxígeno disuelto.

De acuerdo con el documento de la Renameca, los colores amarillo y rojo no cumplen con uno o varios indicadores, por lo tanto la calidad del agua no es buena.

El resto, es decir 40.9% de los ríos y diversos cuerpos de agua en el país, cumplen con los indicadores.

Judith Domínguez, investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México explicó que el DBO5 mide la presencia de materia orgánica en el agua y está relacionado a las descargas residuales de los municipios o viviendas.

Mientras que el DQO es principalmente por las industrias, no es exclusivo, pero tienen mayor injerencia. “Hay más presencia de contaminantes químicos, esa es más difícil de remover, porque son otro tipo de contaminantes, mientras que el primero, tienen una capacidad de dilución”.

La especialista del Colmex indicó que el agua que es para consumo humano debe monitorearse por lo menos de 48 contaminantes, sin embargo, esto no sucede en el país, aquí solamente se vigilan cuatro.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Información del Agua, en lo que se refiere al monitoreo de calidad del agua de acuerdo al indicador DBO5, se indicó que 26% de los sitios es aceptable (amarillo), 7.8% está contaminado (naranja) y 2.4% se encuentra fuertemente contaminada (rojo). Las categorías de excelente y buena calidad registraron 51.5 y 12.3%, respectivamente.

La cuenca más contaminada dentro de este indicador fue la de Aguas del Valle de México (la Ciudad de México en forma total y parcialmente en los estados de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla).

En el indicador DQO, 21.9% de las muestras fue colocado como excelente, 17.6% como buena calidad, 24.6% de las muestras fueron catalogadas como aceptable, 30.6% como contaminada y 5.4% fuertemente contaminada.

Una vez más, la cuenca Aguas del Valle de México fue la más afectada.

Para el Indicador Sólidos Suspendidos Totales (SST), el cual tiene su origen en las aguas residuales y erosión del suelo se informó que 51% de las muestras son excelentes, 28.9% tienen buena calidad, 9% es aceptable, 6.6% es considerada como contaminada y 4.4% como fuertemente contaminada.

La cuenca Balsas, ubicada en los estados de Michoacán, Guerrero, Edomex, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Oaxaca fue la más contaminada.

Por último, las cifras del monitoreo de calidad del agua de acuerdo al indicador Coliformes fecales, el cual revela presencia de excremento o desechos de alcantarillas fueron 15.5% como excelente, 3.6% como buena calidad, 17.7% aceptable, 28.8% como contaminada y 34.5% como fuertemente contaminada.

Lo anterior quiere decir que en 63.3% del agua de las 13 cuentas que son revisadas por la Conagua se cuenta con presencia de elementos fecales. En esta categoría, la cuenca de las balsas fue nuevamente la más afectada.

El agua que nos llega a casa tiene una calidad potable, pero no necesariamente es una que podamos consumir, tiene unos niveles que te permite no morir o no te daña gravemente. Más del 60% del muestreo a nivel nacional no tiene una calidad óptima”, comentó Juan Francisco Bustamante Ruisanchez.