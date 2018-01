El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, anunció que la próxima semana se instalaría una mesa de diálogo con los dirigentes de los partidos políticos para delinear las acciones de seguridad que se implementarán en los comicios del próximo 1 de julio.

Al salir de una reunión con el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, en la Secretaría de Gobernación, el secretario de Estado refirió que en la mesa con los partidos se buscará que se generen propuestas concretas.

La reunión “ya me la han aceptado algunos partidos políticos, yo espero esta semana terminar de reunirme con cada uno de los dirigentes nacionales y la próxima semana... poderla instalar, no para ir a dialogar sobre discursos, sino que me puedan llevar específicamente qué preocupaciones tienen desde su particular ángulo, qué información tenemos nosotros y qué acciones concretas tomamos”, dijo.

Sobre implementar acciones como operativos con elementos castrenses o protección directa a candidatos, Navarrete Prida dijo que las propuestas deben salir de los mismos partidos ya que, de no ser así, se podría malinterpretar.

“No quisiera yo adelantar, que en una posición de gobierno, puede haber o no cierto tipo de fuerzas policiacas, civiles o no, porque a lo mejor por más buena fe que tenga la apreciación de su servidor se puede malinterpretar. Tiene que surgir de una mesa”, aseguró.

Acotó que por el momento, y en concordancia con el INE, no se han detectado zonas de riesgo en el país para que los votantes acudan a sufragar; no obstante, enfatizó, “habrá que ver en las próximas semanas cómo se desarrolla”.

Por su parte, Córdova reconoció que para las elecciones es de primera importancia que haya condiciones de seguridad en el país.

“Para que las elecciones salgan bien dependen de un contexto de seguridad y de paz pública para que las mismas ocurran”, enfatizó.

plazos para renovación de la mica

El INE recordó que no habrá prórroga para tramitar la credencial de elector por primera vez o hacer un cambio de domicilio, y el plazo vence el 31 de enero próximo, y para reposición hasta el 20 de junio.

En conferencia de prensa, el consejero Enrique Andrade reiteró que es falsa la información que circula en redes sociales respecto de que todas las credenciales expedidas por el Registro Federal de Electores (RFE) no son vigentes y que no se podrá votar el 1 de julio.

Los ciudadanos pueden verificar la vigencia de sus credenciales emitidas por el RFE en la propia mica, y las que tengan en el recuadro correspondiente el año del 2018 en adelante aún sirven para poder votar en las próximas elecciones, detalló.

Andrade González añadió que quienes tengan duda sobre la vigencia de su credencial pueden verificarla en la página www.ine.com, para evitar caer en información falsa que es difundida en redes sociales.

“Las (credenciales) del IFE son vigentes siempre y cuando tengan el recuadro 18 o después del 18”, insistió.

El director del RFE, René Miranda, informó que los 919 módulos estarán abiertos todos los días, incluido este fin de semana, hasta el 31 de enero, hasta que se atienda a la última persona.