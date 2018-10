“No va a suceder nada. Todo va a salir muy bien”, dijo el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, al asegurar que no existe ningún riesgo de desequilibrios macroeconómicos en caso de que en la consulta, que se realizará del 25 al 28 de octubre, gane la opción de cancelar la obra actual del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Cabe destacar que, desde el lunes se registró una volatilidad en el tipo de cambio; el grupo financiero Citibanamex consideró que la cancelación de obra generaría impacto financiero y económico; y el presidente de la Confederación de Cámaras (Concamin), Francisco Cervantes, dijo que la Iniciativa Privada está nerviosa ante la posible cancelación.

Frente a ese escenario, el Presidente electo dijo que los contratos actuales de la obra de Texcoco están garantizados. Mediante un video subido a sus redes sociales, López Obrador invitó a la consulta que se celebrará, del jueves al domingo próximos.

“No va a suceder nada. Para meter miedo, como todo, se habla de que pueden haber desequilibrios macroeconómicos, problemas en la Bolsa (Mexicana de Valores), devaluación, nada de eso, porque nos vamos a entender con las empresas contratistas. Además, no son muchas las que están trabajando en el lago de Texcoco, son como cinco grandes empresas, voy a hablar con los empresarios para garantizarles que van a seguir vigentes su contratos; si se decide por Santa Lucia, la misma obra que tienen asignada en Texcoco la van a hacer, nada más que en Santa Lucia. Eso so así lo resuelve la gente; lo mismo los inversionistas. ¿Quién avala, quién respalda esos bonos? El gobierno, además están muy asegurados porque esos bonos se pagan, se respaldan con lo que se le cobra al usuario en el aeropuerto, no hay ningún problema; hay suficiente dinero para respaldar esos fondos, así que, a votar libremente sin manipulación de ningún tipo, ejerciendo nuestra libertad, y todo va a salir muy bien, no hay nada que temer”, aseveró.

Yo podría tomar la decisión, pero no, dice

López Obrador dijo que él podría tomar la decisión sobre continuar la obra de Texcoco, o construir las dos pistas en Santa Lucia, pero no, dijo, porque en su gobierno habrá democracia participativa.

“Se van a instalar mesa, urnas en las plazas, indaguen en el internet dónde van a estar ubicadas las mesas, y hay que participar, ya saben que son dos opciones, seguir construyendo el aeropuerto en Texcoco como ya se inició, o hacer dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucia, son las dos opciones, no quiero detallar sobre los pro y los contra, porque ya tienen información y además hay mucha información en los medios de comunicación. Es cosa de decidir. Yo podría hacerlo, decidir, que continúe el aeropuerto de Texcoco o que se hagan dos pistas en Santa Lucia, pero no, vamos a decidir entre todos, es a esa es la democracia participativa. Los que no quieren la consulta, es que están acostumbrados al autoritarismo, a la imposición de uno solo, es mejor que decidamos miles y a lo mejor millones, y lo que resulte se va respetar”.

