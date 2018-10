El presidente electo Andrés Manuel López Obrador aseveró que la consulta que impulsará a finales de este mes para definir el futuro del nuevo aeropuerto, no será una simulación. Prometió no usar acarreados para impulsar su propuesta de Santa Lucia, y aseguró que el resultado de la consulta será vinculatorio.

En conferencia de prensa en Quintan Roo, donde este jueves realizó una gira de trabajo, López Obrador argumentó que los fraudes y el acarreo, ya se terminaron el pasado 1 de julio.

¿Va a influir en la consulta del aeropuerto? –preguntaron reporteros.

“Nosotros siempre hemos luchado por la democracia, llevamos años luchando por la democracia y nunca hemos hecho un fraude electoral; nosotros no acarreamos, no compramos votos, no compramos coincidencias. Somos respetuosos de la voluntad del pueblo. En esta consulta, libremente los ciudadanos van a expresar lo que consideren para el interés nacional. Está garantizado que se va a respetar el voto de los ciudadanos.

“Claro que los mapaches de antes –porque eso ya no existe— están pensando que todo va a ser una simulación ¡pues no! Se va a respetar la voluntad de los ciudadanos, y en la democracia el pueblo manda, el pueblo decide, y no importa si hay de por medio gente con intereses creados, aquí vamos a hacer lo que más le conviene al pueblo de México; en ese asunto y en todo”, sostuvo.

“No (hay riesgo de operen mapaches), porque el pueblo no es tonto; tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Ya eso de la manipulación, y del acarreo, y de la entrega de despensas, el frijol con gorgojo, ya eso pasó a la historia. Ya todo eso quedó sepultado el 1 de julio. Ya se demostró que cuando la gente decide que va a haber un cambio, se lleva a cabo ese cambio, no hay nada que lo impida, nada que lo detenga, no hay ningún obstáculo. Entonces, hoy no estoy enterado a detalle, pero ya el ingeniero Javier Jiménez Espriú dio a conocer más información sobre la construcción del nuevo aeropuerto, y vamos a la consulta; yo invito a todos los ciudadanos a participar”, dijo.

No hay nada que temer, dice

López Obrador afirmó que el resultado de la consulta que se llevará a cabo de 25 al 28 de octubre, será vinculatorio, es decir, que cumplirá el ordenamiento de seguir la construcción del aeropuerto de Texcoco, o bien, la cancelarla y en su lugar construir dos pistas en la base militar de Santa Lucia.

“Y esta decisión, porque es una consulta vinculatoria, esa decisión es la que vamos a tomar, y aclaro, que nadie tenga miedo. Para empezar no hay que tenerle miedo al pueblo, no hay que tenerle miedo a la democracia, y no hay nada que temer, porque las inversiones que hay en bonos que están en el mercado, o los contratos de las empresas que están trabajando en Texcoco. En el caso de que la gente decidiera por construir dos pistas en Santa Lucia, el gobierno de la República garantiza esas inversiones, y garantiza el cumplimiento de esos contratos. ¿Que se haría? Pues en vez de hacer la obra que está contratada en un sitio, se van a hacer el mismo volumen de obra en otra parte, pero no va haber ninguna arbitrariedad, se va a garantizar la inversión, se van a hacer efectivos los contratos; lo que queremos es lo que más conviene al interés nacional, porque no es cualquier obra.

“En el caso de que se decida continuar con el aeropuerto de Texcoco, nos va a llevar todo el sexenio terminarlo, lo vamos a poder inaugurar —y eso estando todos los días supervisando, dándole seguimiento a la obra—, se concluye hasta el 2024”, refirió.

Pide informarse sobre las opciones

El futuro mandatario llamó a quienes decidan participar en la consulta a informarse sobre las viabilidades y riesgos de las dos opciones que plantea.

“Primero, a que se enteren de las dos opciones, que todos sepan los pro y los contra de cada opción. Una opción es seguir construyendo el aeropuerto en Texcoco ¿qué tiene a favor? que ya se inició, tiene un 20% de avance. ¿Que tiene en contra? Que se van a necesitar cerca de 300,000 millones de pesos, y que necesitamos liberar del presupuesto público 80,000 millones de pesos. Hasta ahí la dejo, para ser equilibrado.

“Santa Lucia ¿qué tiene a favor? Que se pueden construir dos pistas, y se mantiene el actual aeropuerto, no se cierra. Eso es lo bueno. ¿Qué tiene en contra? Que según algunos técnicos abría interferencia si operaran los dos aeropuertos al mismo tiempo, y que no tendría la misma capacidad de operación. No se tendría la misma capacidad de operación con estos aeropuertos, se tendría más capacidad de operación con el nuevo aeropuerto de Texcoco.

“Entonces, hay mucha información. Eso yo lo estoy resumiendo, pero han participado especialistas, ciudadanos que están en favor, en contra, los medios de información nos están ayudando, porque hay mesas de análisis, de reflexión, de debates, van a seguir tratándose estos temas, y al final viene la consulta, y los ciudadanos van a decir: quiero que se hagan las dos pistas en Santa Lucia, o quiero se continúe con la construcción del NAIM”, indicó.

Finalmente, López Obrador dijo que la decisión final no será fácil. “Entonces, no es una decisión así tan fácil”, aseveró.

