La Comisión de Gobernación del Senado aprobó el nombramiento de Irma Eréndira Sandoval como Secretaría de la Función Pública.

Con sólo la abstención, del senador panista Damián Zepeda, y en medio de discrepancias por la urgencia de la discusión, la comisión aprobó en sesión extraordinaria el dictamen que pasará al pleno esta misma tarde.

Durante la sesión, Zepeda reclamó que "hoy mismo nos informan de este proceso, hoy mismo se cita a comisión, hoy mismo quieren que se vote en el pleno, y hoy mismo le quieten tomar protesta (...) No es adecuado y, por lo tanto, no me parece estar en condiciones para apoyar esta propuesta".

Por su parte, la legisladora del PRI, Beatriz Paredes, adelantó en su intervención que su grupo parlamentario votaría en favor de este nombramiento propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, comentó que "lo mejor para esta comisión hubiese sido disponer del tiempo suficiente para hacer un análisis más exhaustivo".

El dictamen pasará al pleno para la ratificación y posterior toma de protesta de Sandoval como titular de dicha dependencia.

