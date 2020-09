La resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) de negar a México Libre el registro como nuevo partido político nacional fue injusta, defendió Fausto Barajas Cummings por lo que la asociación civil presentará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el recurso legal correspondiente.

“Esperamos que el Tribunal resuelva conforme a derecho ... Lo único que pedimos es justicia”, dijo.

En entrevista, el coordinador nacional de la agrupación que encabeza Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón, informó que hasta ayer 7 de septiembre, no les había notificado el INE su resolución, de manera oficial, lo que esperaba sucederá martes o miércoles; a partir de la notificación, tendrán cuatro días hábiles para impugnarla.

¿Qué pruebas presentarán?

Estamos alegando que sí, que los donantes están más que identificados. Que son aportaciones legales, legítimas y bancarizadas.

Y (hay) algunos criterios que observamos que se sacaron de la nada, de la manga... El 5% (de aportaciones ilegales), no eran cosas estipuladas, e incluso ahí se votó, por los consejeros, que ese criterio no aplicaba, que el criterio era el de 20%, no el 5. Ese criterio fue aplicado de último momento y no tiene sustento en términos de las reglas previstas. También llamó la atención el sentido de la votación sobre la presunta queja, que no es queja sino una vista. La consejera (Adriana) Favela cambió su voto, cuando un día antes, en la Comisión de Prerrogativas, había propuesto que el dictamen de México Libre fuera en sentido positivo... Más que nada, tenemos una extrañeza de cómo fueron esos votos.

Ante la pregunta de cuál fue la razón de utilizar el dispositivo Clip para recolectar recursos, si el INE había indicado que estaba prohibido, Barajas aseguró que “no está prohibido. No hay ninguna manifestación expresa en ninguno de los documentos del INE donde diga. No está permitido”, enfatizó.

Y, añadió, que el INE sólo le solicitó a la organización más información sobre los donantes en agosto pasado.

“El dispositivo Clip para hacer cargos a tarjetas de crédito o débito se empezó a usar desde abril o mayo del año pasado. Tuvieron 18 meses para decirnos”, concluyó.

[email protected]