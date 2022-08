Caso Ayotzinapa no debe quedar impune, reclaman los legisladores Álvarez Icaza y Fernández Noroña

El senador sin partido Emilio Álvarez Icaza y el diputado federal Gerardo Fernández Noroña (PT) coincidieron en que el expresidente Enrique Peña Nieto y Salvador Cienfuegos, extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional, tienen responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y deben ser procesados.

Pero solamente Álvarez Icaza consideró que es inverosímil que José Rafael Ojeda Durán, actual secretario de Marina, no estuviera enterado del crimen de Estado cometido en septiembre de 2014.

"Quien es hoy secretario Almirante, era jefe de la Zona Naval en Acapulco. Sabemos que Tomás Zerón actuó con marinos, por ejemplo, para sembrar evidencias, o al menos así se ha presumido. ¿Cómo así que Ojeda no supo? ¿Cómo así que el hoy secretario de la Marina no estaba enterado? Eso, perdón, no es verosímil ni creíble", afirmó Álvarez Icaza desde la tribuna de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

El informe del #CasoAyotzinapa no resuelve dónde están los 43 estudiantes, a quienes se les debe buscar en vida. Ni quién ordenó su desaparición para configurar el #CrimendeEstado.



No aporta nada de lo que ya sabíamos y sí, en cambio, abona a la impunidad para los responsables. pic.twitter.com/3chAp3GayU — Emilio Álvarez Icaza Longoria (@EmilioAlvarezI) August 24, 2022

Tratándose de un crimen de Estado, como se ha subrayado, consideró durante el debate correspondiente a agenda política en que se abordó el tema Ayotzinapa, "tendría entonces que actuarse en consecuencia’’ y “conocerse de los demás niveles de responsabilidad".

En su opinión, "se tiene que llegar a la responsabilidad que refiere a la participación de las Fuerzas Armadas, con la evidencia cierta que hoy el secretario de Marina estuvo enterado, el anterior secretario de la Defensa estuvo enterado y, por supuesto, el presidente.

"Al contrario, pareciera que vamos a un escenario donde hay nuevos intocables y gente que no se toca por un nuevo pacto de impunidad", dijo.

Si bien Peña Nieto y Cienfuegos deben ser procesados, afirmó Fernández Noroña, "bastante se avanza en acabar con la impunidad habiendo detenido al exprocurador general de la República’’, Jesús Murillo Karam, quien "no es un preso político", sino "un político preso".

Aunque "sea un adulto mayor", aseguró, "no tiene derecho a quedar impune frente a crímenes de lesa humanidad que perpetró desde el gobierno de la República y desde los más altos niveles, burlando el dolor y el sufrimiento de los padres y madres de los normalistas víctimas de desaparición forzada".

rolando.ramos@eleconomista.mx

kg