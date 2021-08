El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este martes que la carta compromiso en la que los padres de familia autorizan el regreso a clases presenciales de los menores de edad no será obligatoria.

El primer mandatario reiteró que se prepara el regreso a clases presenciales pero insistió en que éste será voluntario. “Si no quieren llevar a los niños a la escuela no hay ningún problema, va a seguir habiendo clases por televisión y por internet”, aseguró.

López Obrador se deslindó esta mañana de la carta compromiso, “nosotros aquí tenemos que enfrentar esta concepción burocrática, autoritaria que se heredó del periodo neoliberal, entonces ¿ustedes creen que yo tuve que ver con la carta? Pues no, si me hubiesen consultado, hubiese dicho no, somos libres, prohibido prohibir”, dijo desde Palacio Nacional.

Comentó que, de haberle informado sobre la carta responsiva para autorizar el regreso a clases presenciales por parte de los padres, él se habría opuesto, y que forma parte de la burocracia heredada que enfrenta su gobierno.

Sobre el rechazo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) al regreso a clases presenciales, el presidente dijo que la Secretaría de Educación Pública (SEP) dialoga con todos y está abierta a escuchar a todos.

La CNTE, que agrupa a cerca de 500,000 docentes a lo largo de todo el país, dio a conocer que acatará el inicio del ciclo escolar el próximo 30 de agosto de manera responsable, aunque no de forma presencial. Reiteraron que su regreso a las clases presenciales será cuando las condiciones de la pandemia lo permitan, es decir, cuando desciendan los contagios y existan los recursos necesarios en las escuelas para resarcir daños graves; así como incluir en el plan de vacunación a los niños de 12 años en adelante.

El pasado 12 de agosto la SEP anunció que solicitará a los padres de familia una carta compromiso de corresponsabilidad, donde éstos, en caso de autorizar el regreso de sus hijos a la escuela, se comprometen a revisar diariamente posibles signos o síntomas de Covid-19.

Según el documento deberán mantener al menor en casa en caso de presentar síntomas de Covid-19, llevarlo a atención médica en caso de síntomas, informar a la escuela sobre los resultados médicos, además de aplicar medidas sanitarias y promover hábitos de higiene.