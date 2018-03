El líder moral de la izquierda mexicana, Cuauhtémoc Cárdenas, no se descarta para contender en las elecciones presidenciales del 2018.

No me descarto, ni lo busco. Aún faltan dos años, pero no me descarto , refirió.

En estos momentos, dijo Cárdenas, la prioridad debe ser arreglar al país. Las elecciones las veo a dos años de distancia y hay que pasar por el 2017. Hay que empezar a arreglar el país desde ahora no esperar a que lo arregle mágicamente una elección en el 2018 .

Entrevistado por El Economista Radio, alertó sobre diversos riesgos que pueden debilitar a México de aquí a las próximas elecciones presidenciales.

Que no haya más pobres, más desempleados, que no estemos en cuestiones de más debilitamiento económico, de más delincuencia, yo creo que es lo que hay que empezar a arreglar y después pensar en las elecciones .

El tres veces candidato a la Presidencia de México opinó que en el 2018 las elecciones serán muy competidas, pero lo más importante, agregó, serán las propuestas.

Con respecto a la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, Cuauhtémoc Cárdenas expresó que los mexicanos deben estar cohesionados, pero no en torno al presidente Enrique Peña Nieto, sino a México.

Si es entorno a alguien, si hay que protegerlo personalmente de peligros, su integridad, ahí están las escoltas formales, pero si se trata del país, habría que decir qué es lo que se quiere hacer o cómo fortalecer al país, cómo se quiere fortalecer a los mexicanos frente a los embates actuales y futuros que pudieran venir del presidente Trump .

Agregó que el gobierno de Peña Nieto no tiene objetivos claros ni una convocatoria sobre cuestiones concretas, sino un llamado abstracto que a muchos no dice nada .

Asimismo, advirtió de la falta de contundencia del gobierno mexicano frente a la ofensiva de Trump. Se debe encontrar el modo de negociar con Estados Unidos, no hay otra forma, añadió.

Sería un absurdo pensar en no tener relaciones con el gobierno norteamericano, en cortar relaciones con nuestro país vecino, pues esto no es posible; tenemos muy importantes intercambios de todo tipo: bienes comerciales, de personas, culturales. No se trata de no tener relaciones, el gobierno de México tiene que buscar cómo fortalecer a México y a los mexicanos tanto económica como políticamente .

Cárdenas Solórzano opinó que no es conveniente retirarse del Tratado de Libre Comercio, si no buscar una buena negociación.