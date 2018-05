Los candidatos a la presidencia de la República, felicitaron a las madres en su día por medio de sus redes sociales.

El candidato de coalición Todos por México, José Antonio Meade, felicitó a las mamás mexicanas, a quienes reconoció como la gran fortaleza de la sociedad porque con su responsabilidad se administra el salario familiar y de su ejemplo, se guía el futuro de México.

A través de su cuenta de Twitter @JoseAMeadeK, el aspirante presidencial difundió un video en el que expresó: “Igual que para millones de mexicanos mi madre fue mi primera maestra, mi primer ejemplo”.

Por eso, dijo, “quiero felicitar a las mamás y reconocerlas como la gran fortaleza de nuestra sociedad, de su mano los niños mexicanos cada día a la escuela y con su responsabilidad se administra el salario familiar y de su ejemplo, se guía el futuro de México.

“Hoy abrazo a mi madre, a mi esposa Juana, dos de las personas que más admiro y por las que he podido llegar hoy hasta aquí. A todas las mamás mexicanas mi respeto y mi cariño y mi agradecimiento. Feliz Día de las madres”.

La candidata independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, felicitó a las mamás de México en su día.

“Mi mamá me enseñó a amar y servir a México. De ella heredé mi vocación de servicio y con ella aprendí a luchar siempre por lo correcto. ¡Feliz #DíaDeLasMadres a ella y a todas las mamás de México!”, escribió en su cuenta @Mzavalagc de Twitter.

Mi mamá me enseñó a amar y servir a México. De ella heredé mi vocación de servicio y con ella aprendí a luchar siempre por lo correcto. ¡Feliz #DíaDeLasMadres a ella y a todas las mamás de México! pic.twitter.com/XHAmDABDs4 — Margarita Zavala (@Mzavalagc) 10 de mayo de 2018

En la red social, la abogada de 50 años de edad publicó una fotografía con su madre, Mercedes Gómez del Campo Martínez, y celebrará también este día, toda vez que es madre de María de 20 años, Luis Felipe de 18 y Juan Pablo de 14.

El candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, felicitó y envió un enorme abrazo a todas las mexicanas con motivo del Día de las Madres.

"A todas las mamás de México, les mando un enorme abrazo. ¡Feliz día! #DíaDeLasMadres", informó a través de su cuenta de Twitter @RicardoAnaya en la que compartió un video de 40 segundos de duración y mediante el cual también envía felicitaciones a su mamá.

"Hoy quiero agradecer a mi mamá que siempre me cuidó. Como todas las mamás, siempre era la primera en levantarse y la última en dormir", añadió el panista.

"Admiro a todas las mamás mexicanas que no se quedan calladas ante la maldad. No se cansan, no se rinden, ellas están construyendo un mejor país a través de sus hijas y de sus hijos", indicó.

Anaya Cortés dijo que con valor y con alegría, las mamás alimentan los valores "y nos corrigen, nos enseñan a ser buenos. Gracias mamás por su esfuerzo, gracias por su dedicación y por hacer de México un mejor país para todos".

El video incluye un collage de fotografías de cuando era menor de edad acompañado de su mamá, otras con su esposa e hijos y unas terceras de madres mexicanas sonrientes, y concluye el material con una frase escrita: Anaya Presidente.

Este jueves, el candidato presidencial postulado por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), encabezará a las 13:00 horas una concentración ciudadana en el palacio La Rochelle, ubicado en Avenida Revolución 1875, San Ángel, en esta ciudad.

El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, felicitó a todas las mamás de México y externo su amor eterno a quienes se adelantaron en el camino.

En un video publicado en su cuenta de Twitter @lopezobrador_, el aspirante de Morena externó:

“Mi más sincera felicitación a todas las madres de México mi recuerdo a las que son finadas a las que se nos adelantaron amor eterno para ellas y mucho cariño para las madres hoy en su día.

"Muchos recuerdos para nuestras mamás. En mi caso mi recuerdo para Manuelita, para Rocío y un beso para Beatriz, pero extensivo todo lo que digo a todas las madres de México. Esto va más allá de los partidos, las diferencias que podamos tener, esto es un amor muy profundo, el amor a las madres".

¡Felicidades a las mamás en su día! pic.twitter.com/ugR7ierw1x — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 10 de mayo de 2018

Jaime Rodríguez Calderón felicito en su cuenta de Twitter a su madre, su hija, su esposa y a las mujeres de México por el día de las madres, "hoy quiero felicitar a tres de las mujeres que más admiro: mi madre, mi esposa y mi hija Zory, por su gran dedicación a su familia y siempre ser un ejemplo de que si haces las cosas de corazón todo es posible. Felicidades también a todas las madres de #México #FelizDíaDeLasMadres".

Hoy quiero felicitar a tres de las mujeres que más admiro: mi madre, mi esposa y mi hija Zory, por su gran dedicación a su familia y siempre ser un ejemplo de que si haces las cosas de corazón todo es posible. Felicidades también a todas las madres de #México #FelizDíaDeLasMadres pic.twitter.com/DV8qNNbLqc — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) 10 de mayo de 2018

En otro tuit expresó la admiración que siente por su madre, "¿Por qué mi mamá es mi héroe? Porque ella me enseñó a nunca rendirme, me impulsó a salir adelante sin importar las circunstancias y a pesar de que de niño no la tuve fácil, hizo hasta lo imposible para que yo estudiara. Les comparto este vídeo. Gracias mamá. #FelizDiaDeLasMadres".