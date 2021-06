La candidata del PAN a la gubernatura de Guerrero, Irma Lila Garzón Bernal, invitó a los candidatos de otros partidos que no tienen posibilidades de ganar a sumarse al proyecto del abanderado de la alianza PRI-PRD, Mario Moreno Arcos, para evitar el triunfo de Morena y su candidata Evelyn Salgado Pineda, en este proceso electoral.

Lo que quiero es sumar votos para que no gane Morena (...) Invito a los candidatos que no tienen la posibilidad, como yo, de ganar, que se sumen al proyecto de Mario Moreno Arcos, es la persona que ha demostrado que tiene propuestas", dijo este martes la panista en una conferencia de prensa.

Garzón Bernal recordó que el pasado sábado 29 de mayo, en Ometepec, anunció su adhesión al proyecto político que Moreno Arcos; sin embargo, aclaró que no renunciará a la candidatura del Partido Acción Nacional (PAN).

"Soy candidata, mientras yo no renuncie o me llegue un documento donde me diga que yo quedo fuera de la contienda, por lo pronto sigo siendo candidata. No voy a renunciar", reiteró exdiputada local, luego de que el dirigente estatal del PAN, Eloy Salmerón Díaz, calificó de traición la decisión de la abanderada panista y anunció que se buscaría sustituirla antes de la jornada electoral del 6 de junio, pese a que las campañas finalizan este miércoles.

"Ya estamos a un día de terminar la campaña, yo creo que ahorita lo importante es ocuparse y preocuparse por la adhesión del voto de los ciudadanos para que Mario Moreno logre el triunfo", dijo la panista acompañada por militantes del PAN de diversos municipios de Guerrero.

Irma Lilia Garzón admitió que su decisión no fue fácil, pero consideró que se trató de un acto "responsable y serio con Guerrero".

"El contexto de mi decisión está en el contexto del perfil de las candidaturas y circunstancias que en este momento vive el país. Si el perfil de las candidaturas está ausente de propuestas, si la información pública que les rodea es contrario a una idea de gobierno serio, ¿por qué exponer a entregarles la conducción de una entidad tan valiosa como Guerrero, para que hagan de él una pachanga sexenal? Yo no puedo hacerlo, no debo hacerlo, porque es contrario a lo que como partido hemos buscado, trabajado e impulsado", dijo en su pronunciamiento ante la prensa.

Garzón Bernal agradeció el respaldo expresado por el expresidente Felipe Calderón y el exsenador Santiago Creel sobre esta decisión. "Eso quiere decir que no me equivoqué, y saben que México debe ser una aspiración y un compromiso responsable", comentó la abanderada panista.

En las elecciones intermedias que se realizarán este domingo 6 de junio, los guerrerenses elegirán una nueva gobernadora o gobernador, 80 presidentes municipales, 28 diputaciones de mayoría relativa y 18 de representación proporcional, además de 85 sindicaturas y 584 regidurías.

kg