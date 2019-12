La Secretaría de Relaciones Exteriores y la presidencia de la República negaron tener información sobre el costo de traslado, manutención, así como de la protección otorgada al expresidente de Bolivia, Evo Morales mientras permaneció asilado en México.

El Economista solicitó a la Cancillería, mediante la solicitud con folio: 0000500346419, indicara cuál fue el costo de la operación realizada para traer a México al expresidente Morales desde Bolivia y cuál sería las condiciones y los costos del lugar en donde residiría en México.

En respuesta a la petición de información, la Cancillería informó que la solicitud se turnó a la oficina del canciller Marcelo Ebrard, a la Subsecretaría para América Latina, a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, así como a la embajada de México en Bolivia.

“En este sentido me permito comunicar que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos que obran en poder de esta dependencia del Ejecutivo Federal, se informa que a la fecha (11 de diciembre del 2019) no se tiene registro de presupuesto autorizado o recurso erogado para el traslado y estancia en México del C. Evo Morales”, indicó la Cancillería.

Mediante la solicitud de información con folio: 0210000348219 realizada a la Oficina de la Presidencia de la República sobre el mismo tema, respondió que no es competente para dar información al respecto.

“Le comunicamos que la Oficina de la Presidencia de la República no es competente para atender su solicitud, como se puede verificar en las atribuciones conferidas en el Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República”, refirió.

La Oficina de la Presidencia añadió que sobre la información solicitada podrían ser útiles dos vínculos electrónicos:

El primero de ellos remite a la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador del pasado 12 de noviembre en donde el canciller Marcelo Ebrard anuncia cómo se realizó el traslado del expresidente Evo Morales a México.

Mientras que el segundo es un comunicado en el que se da el posicionamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre el asilo de Evo Morales.

En la conferencia de prensa del 12 de noviembre, cabe recordar, se informó que fue un avión de la Fuerza Aérea Mexicana la que se dispuso para el traslado de Evo Morales a México el cual tuvo diversas vicisitudes para poder regresar hacia México.

En la respuesta a la solicitud de información, la Oficina de la Presidencia añadió que otra institución que podría tener información es la Secretaría de la Defensa Nacional.

Este jueves, el expresidente de Bolivia comunicó mediante sus redes sociales su arribo a Argentina en donde se refugiará.

“Hace un mes llegué a México, país hermano que nos salvó la vida, estaba triste y destrozado. Ahora arribé a Argentina, para seguir luchando por los más humildes y para unir a la #PatriaGrande, estoy fuerte y animado. Agradezco a México y Argentina por todo su apoyo y solidaridad”, escribió.

En otro tuit, Morales agradece al presidente Andrés Manuel López Obrador por la ayuda prestada: “Me sentí como en casa junto a las hermanas y hermanos mexicanos durante un mes”, acotó.