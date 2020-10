El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los aspirantes a dirigir algún partido político, a no olvidar que son una entidad de interés público y se debe tomar en cuenta el sentir de los militantes.

Sin mencionar directamente el caso de Morena, instó a los participantes a dejar de lado los conflictos internos y la politiquería, respetando los resultados de las encuestas.

“Yo creo que se debe tomar en cuenta la opinión del sentir de los militantes de cualquier partido, debe ser la militancia y los ciudadanos los que decidan sobre la organización y los que van a representar a militantes y simpatizantes en los partidos, no debe de ser asunto de cúpulas", expresó en conferencia de prensa matutina.

Asimismo, reiteró que la encuesta es la mejor forma para llevar a cabo un proceso interno, siempre y cuando no se “cuchareen” los resultados.

“Todo depende de que se actúe con profesionalismo y así ya se ve quién es quién y apegarse a ese resultado”, enfatizó desde Palacio Nacional.

Rechaza hablar sobre negativa a México Libre

El presidente López Obrador no quiso opinar sobre la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de negar el registro como partido político a México Libre, organización encabezada por Margarita Zavala y Felipe Calderón, así como tampoco pronunciarse por la creación de Redes Sociales Progresistas y a Fuerza Social por México.

Sin embargo, el mandatario no dejó pasar la ocasión para defender que él no intervino para que se otorgará o negará algún registro, como, dijo, sucedió en otros gobiernos.

“Lo único que quiero dejar de manifiesto es que nosotros nos mantuvimos al margen, que es parte también de los cambios, antes los presidentes decidían a quién darle un registro, una candidatura, ya eso pasó al basurero de la historia, ya no se aplica”, afirmó.

Segunda vuelta electoral

El titular del Ejecutivo Federal, consideró que la manera en que se aplica actualmente el sistema electoral está bien, ya que con una segunda vuelta electoral se corre el riesgo de que los conservadores se agrupen y avancen.

"Yo creo que está bien la forma de elegir para que se pueda tener gobernabilidad, creo en la primera vuelta como está establecido. No me parece lo de la segunda vuelta, sobre todo porque suelen agruparse las fuerzas conservadoras y avanzan de esa forma", comentó en su conferencia de prensa matutina.

Sin embargo, se pronunció por "elecciones limpias, libres, que no haya compra de votos, que no se utilice dinero del presupuesto para favorecer a partidos, a candidatos, que se transparente el manejo de las aportaciones y empresas de particulares", dijo.

Reitera que es el presidente más atacado por los medios

Por tercer día consecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la negatividad con la que lo ven periodistas y columnistas de algunos medios impresos.

Con el fin de comprobar sus dichos sobre que es el presidente más atacado de la historia, después de Francisco I Madero, López Obrador presentó un análisis de la empresa INTELITE, donde se estudiaron las opiniones a favor y en su contra plasmadas en diversas columnas periodísticas.

Con este análisis, el mandatario expresó que tiene la medalla de oro en opiniones negativas, en comparación con los dos presidentes anteriores; Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa.

Por ello, López Obrador señaló a medios como El Reforma, El Economista, el Financiero y El Universal de realizar el mayor número de opiniones negativas en su contra.

Transparencia Internacional "no mide esfuerzos de México"

Ante el informe de transparencia internacional que señala a nuestro país de no haber sancionado ningún caso por cohecho internacional, el presidente López Obrador consideró que las mediciones de esta organización no registran “que en México ya no se permite la corrupción de arriba y que estamos limpiando”.

Añadió que existen esfuerzos en su administración que no mide Transparencia Internacional, como lo es el combate al robo de combustibles y la evasión fiscal, por lo que "nosotros vamos a seguir limpiando de corrupción al gobierno, mucho de los problemas que se nos presentan, las resistencias, la oposición, tienen que ver con el combate a la corrupción", expresó.

Caso Lozoya

El presidente López Obrador, reconoció que “se bajó el asunto” relacionado con el caso Emilio “L”, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex); sin embargo, llamó a la Fiscalía General de la República a que informe sobre las investigaciones.

Aunque relacionó la falta de información del caso con la integración del expediente, reiteró que “es algo que se le debe de dar curso porque fue gravísimo lo que denunció, el cómo repartieron dinero para comprar votos en el Congreso y que se aprobara la llamada Reforma Energética, muy grave eso, también la compra de la planta de fertilizante, lo de Odebrecht, el dinero que se recibió. Hay que esperar.

“Yo no creo en el caso de la Fiscalía que se archive porque le tengo confianza al fiscal, es una gente íntegra, seguramente están trabajando y por experiencia empujar el elefante requiere de tiempo para que camine el elefante hay que estarlo empujando”, añadió.

Suspensión de ventas de quesos y yogures

López Obrador aseguró que la prohibición de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) contra la venta de ciertos quesos y yogurts por incumplir con la norma, tiene como fin cuidar la salud de los consumidores, sin perjudicar a las empresas.

“Hay que buscar que se informe sobre esto, y diálogo siempre va haber y no es el propósito perjudicar a las empresas, pero tenemos que cuidar la salud del pueblo, es que hay mucho fraude, no usan los alimentos que se deben de utilizar para hacer estos productos, hay muchos productos químicos, adulterados, y eso pues hay que cuidarlo porque tiene que ver con la alimentación de la gente.

“Tienen que ser productos de buena calidad, proteger a los consumidores, proteger al pueblo, al mismo tiempo no perjudicar a las empresas, no generalizar, hay empresas muy buenas que cuidan la calidad de lo que producen, otras que no”, sostuvo en conferencia matutina.