La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 65/2017, dirigida al Presidente Municipal de Mecatlán, Veracruz y a Fiscal General del Estado al no aceptar una Recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sobre el caso de una menor de edad, indígena totonaca y víctima de violación sexual.

Cabe mencionar que la víctima y su padre se presentaron en el Ayuntamiento de Mecatlán para pedir ayuda a fin de ser trasladados a la Fiscalía Especializada de Papantla a presentar la denuncia penal respectiva, sin embargo, los policías municipales comisionados para apoyarlos los transportaron en una patrulla en la que también iban el presunto violador con su progenitor.

“La joven relató que a la salida del poblado se desviaron a un campo deportivo donde estaba el abogado de su agresor, quien con uno de los policías le explicó que venía a negociar. El victimario rogó que no lo mandara a la cárcel de Papantla, porque lo matarían; le ofreció dinero y prometió comprarle un terreno. Los policías los retuvieron y presionaron para que no denunciaran al agresor e insistían que la ofendida se casara con él. Ella y su padre no aceptaron trato alguno”, se lee en el comunicado de prensa de la CNDH.

Por lo anterior, la Fiscalía Especializada de Papantla determino que el agresor no fuera puesto a disposición. La Comisión Estatal acreditó violación a los derechos humanos de la joven y determinó “una indebida actuación en la integración de una investigación ministerial, omisión en la protección de la víctima”.

En respuesta el padre de la joven interpuso recurso de impugnación contra esa negativa, que fue recibido por esta Comisión Nacional bajo el número de expediente CNDH/2/2016/541/RI.

La Recomendación del órgano nacional pide al Ayuntamiento de Mecatlán reparar integralmente el daño a la joven, mediante atención médica, psicológica, social e indemnización correspondiente; inscribir a la agraviada y a su padre en el Registro Estatal de Víctimas para que accedan en lo conducente al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado.

Además, capacitar a ambos policías en derechos de las víctimas o personas ofendidas, el respeto a su integridad personal y los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica.

salvador.corona@eleconomista.mx