Ven “luz al final del túnel”, sin embargo piden no bajar guardia

Baja sostenida en casos de Covid-19 conduce a una etapa estacional en la pandemia: expertos

En México todo parece indicar que la reducción sostenida de la epidemia de la Covid-19, provocada por el virus SARS-Cov-2, conducirá a una “etapa estacional” de la enfermedad respiratoria y que si hay brotes la situación ya no será “catastrófica”, pero no hay que bajar la guardia porque “esto todavía no termina”, explicaron Jorge Baruch y Alejandro Macías.