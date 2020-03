Más de 80 personas han sido detenidas en las últimas horas por robos en tiendas de conveniencia en la Ciudad de México, Puebla, Oaxaca y Estado de México, sucesos que han ocurrido durante los tres últimos días de resguardo de familias para evitar contagios por el coronavirus Covid-19.

El secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, dijo que entre el lunes 23 y el jueves 26 de marzo, ocurrieron 30 robos a tiendas de conveniencia con 73 personas detenidas, sin que alguno de estos delitos se trate de un saqueo masivo como parte de la contingencia por el coronavirus.

El funcionario capitalino explicó que la dependencia a su cargo sí detectó convocatorias a través de redes sociales para saquear tiendas, aunque señaló que ninguna de ellas se consumó y en dos casos se desactivó la convocatoria.

"Sí ha habido convocatoria a través de redes sociales, como en otros estados, pero de las convocatorias no se han consumado un solo robo, y se han evitado dos, uno en Magdalena Contreras y otro en calzada de la Virgen. Los otros 30 han sido robos de menor calibre, de pandilleros, y en los casos de Oxxos han sido delincuentes más pequeños", dijo.

Omar García Harfuch aseguró que en la Ciudad de México no se permitirá ningún saqueo. Mencionó que los 30 robos, donde 80 personas, se trataron de robos en los que participaron de 1 a 25 personas cada uno, sin que sea considerado saqueo.

"No es un saqueo donde se han metido para obtener víveres, no se han metido a robar comida, sino cigarros, alcohol, botanas, pilas, pantallas de televisión, equipos de telefonía celular, etcétera. Son delincuentes, no es un saqueo por hambre", afirmó.

La secretaria de Seguridad del Estado de México, Maribel Cervantes Guerrero, informó 19 detenciones de personas por actos de saqueo consumados en tiendas de Texcoco y en Ecatepec.

La Fiscalía del Edomex informó que aperturó 18 carpetas de investigación por eventos sucedidos en los municipios de Ecatepec; Naucalpan; Cuautitlán, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tultitlán, Texcoco, Amecameca, Ixtapaluca y Chalco.

En Puebla, la Secretaría de Seguridad anunció la detención de Fernando "C", uno de los principales incitadores a saquear diversos establecimientos en la entidad.

En Oaxaca, seis personas fueron detenidas por su presunta participación en el robo a una tienda Chedraui, en el municipio de Xoxocotlán.

Vicente Yañez, presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), integrada por más de 59,000 tiendas en el país, hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar los actos delictivos, así como los rumores de posibles saqueos que han circulado en las redes sociales.

Indicó que los robos y saqueos provocarán la interrupción del abasto y la distribución de mercancías.

En un comunicado denominado "Mano dura y cero impunidad ante robos y saqueos", la ANTAD dijo que ante las "graves condiciones por las que atraviesan los mexicanos, no puede permitirse la violencia ni la afectación a la actividad económica de las cadenas nacionales de suministro".

