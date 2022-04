Del 1 de enero del 2019 al 30 de junio del 2021, los Centro de Justicia para la Mujeres (CJM) en el país atendieron un millón 110,710 casos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El reporte “Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) en México 2021” reveló que la violencia emocional es el principal problema denunciado por las mujeres que acuden a los centros de justicia, seguido de la violencia física y sexual, mientras que sus parejas o exparejas sentimentales son los principales agresores.

El Inegi advierte que dicha información no es definitiva debido a que los centros de justicia no cuentan con información completa sobre las características de las mujeres atendidas, la situación de violencia o los agresores al observarse una cifra alta de registro no especificado.

Durante 2019, se reportó la atención de al menos 423,177 mujeres en 47 centros; para 2020 se atendieron a 392,743 mujeres en 50 centros, mientras que, del 1 de enero al 30 de junio de 2021, en 53 centros de justicia se brindó apoyo a 294,790 mujeres ante algún tipo de violencia.

Tipos de violencias y edades

En los dos años y medio que abarca el estudio fueron atendidas por violencia emocional 339,785 mujeres (30.6% del total); 241,820 por violencia física (21.8%), 88,405 por violencia económica (8.0%), 46,543 por violencia patrimonial (7.7%), 55,322 por violencia sexual, y casos por trata de personas.

Se contabilizaron 108,055 casos de otros tipos de violencia que incluyen acoso; violencia contra los derechos sexuales y reproductivos; digital; docente; feminicida; institucional; laboral; obstétrica; política; cibernética; familiar; privación de la libertad y sustracción de hijos e hijas.

Por grupos de edad, la mayor cantidad de mujeres atendidas se concentró en los rangos de 20 a 29 años y de 30 a 39 años, seguidas de las mujeres de 40 a 49 años.

En el mismo periodo, y ante la violencia sufrida, 203,193 mujeres (18.2% del total de las atendidas) presentaron una denuncia, mientras que 45,455 decidieron no emprender ninguna acción legal. Según el reporte del Inegi, hasta el 30 de junio, se tenían 265,559 carpetas de investigación abiertas por violencia contra las mujeres atendidas en los CJM.

En 2021, del total de mujeres atendidas, 19.7% presentaron denuncias ante el Ministerio Público, 8.4% presentaron querella y 4.1% no presentó denuncia o querella.

Mientras que en los tres periodos estudiados, entre el 48.9 y el 55.5% de los expedientes cerrados fue por deserción de la mujer, seguido de la conclusión del proceso integral de atención. Es así que en 2019 se cerraron 9,801 expedientes; en 2020 fueron 13,887 y en 2021, 7,121.

maritza.perez@eleconomista.mx