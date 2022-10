Ante priistas, Beatriz Paredes se dice lista para la Presidencia en 2024

Al sostener que el PRI no permitirá una elección de Estado en 2024, la senadora y exdirigente nacional del PRI, Beatriz Predes Rangel, develó su intención de ser candidata del tricolor y de una alianza opositora por la Presidencia de la República.

Al asistir como oradora a los “Diálogos por México”, a los que convocó el dirigente nacional priista, Alejandro Moreno, la senadora Beatriz Paredes expuso que cada seis años se habla de una elección histórica, pero en 2024 lo será -dijo- porque el gobierno y lo que Morena denomina Cuarta Transformación (4T), se juegan la continuidad y quieren la perpetuidad.

Afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha mencionado que la llamada 4T es un nuevo proyecto que plantea un cambio en el estado nacional, y desde esa perspectiva supone una revolución a las causas establecidas, que destruye lo existente y no se satisface con la evolución democrática.

“Por ello existe esta pretensión de perpetuarse, porque la 4T es una nueva definición. Subrayó que la próxima elección trasciende por mucho los relevos presidenciales, ya que la 4T se juega la continuidad, y el país la excesiva presencia de un personaje, el desprestigio de los Poderes de la República y el “aplastamiento” del federalismo, “por eso que se hable de un nuevo Maximato”.

Por ello dijo que la renovación democrática es la mejor opción para el país, con una elección democrática. Sin embargo, dijo esperar que el candidato o candidata del partido en el gobierno esté cobijado por una elección de Estado.

“Los mexicanos no vamos a permitir una elección de Estado, el involucramiento de los servidores de la nación, la movilización para imponer un triunfo electoral ficticio, queremos que el gobierno no meta las manos en los procesos electorales”, dijo.

Por ello, luego de develar su intención de ser candidata presidencial en 2024, Beatriz Paredes dijo esperar que desfilarán en el PRI y en los otros partidos de oposición más aspirantes, por lo que expresó ser aliancista y promotora de un gobierno de coalición. Destacó que para la elección de sucesión presidencial “no hay margen de errores; la única posibilidad de victoria es que trabajemos y vayamos juntos”.

“Aspiro a ser candidata a Presidenta de la República, a encabezar una gran alianza con los partidos, la sociedad civil, con hombres y mujeres, porque en 2024 vamos a recuperar la historia de la democracia, vamos por la grandeza de México”, afirmó.

Paredes Rangel relató que amigos y cercanos le recomendaron desmarcarse del PRI, porque está en una etapa decadente y que el fardo de cargar con el desprestigio era incorrecto en una estrategia electoral.

No puedo negar lo que soy, soy una militante que viene desde las bases. No me respalda ningún grupo interés, ni ningún magnate ni potentado”, dijo Paredes Rangel.