La alta exposición a la radiación por radiofrecuencia como la emitida por los teléfonos celulares se ha relacionado con tumores en tejidos que rodean los nervios en el corazón de ratas machos, pero no en ratas hembra ni en ratones, según un borrador de estudios del gobierno estadounidense publicado el viernes.

Los niveles y duración de la exposición a la radiación en los estudios fueron mucho mayores a lo que las personas experimentan incluso con el nivel más alto de uso del teléfono celular. Además, en el caso de los roedores, la exposición fue a todo el cuerpo, sostuvo el informe preliminar del Programa Nacional de Toxicología (NTP) de Estados Unidos.

"Estos hallazgos no deben extrapolarse directamente al uso del teléfono celular en humanos", dijo John Bucher, científico del NTP, en un comunicado. "Notamos, sin embargo, que los tumores que vimos en estos estudios son similares a los tumores informados previamente en algunos estudios de usuarios frecuentes de teléfonos celulares".

Los teléfonos celulares generalmente emiten niveles más bajos de radiación que los máximos permitidos, de acuerdo al borrador del informe. El NTP dijo que expertos llevarán a cabo a fines de marzo una revisión externa de los hallazgos completos de estos estudios sobre roedores.

"Creemos que los límites de seguridad actuales para los teléfonos celulares son aceptables para proteger la salud pública", dijo en un comunicado Jeffrey Shuren, jefe de la división de salud radiológica de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

Sin embargo, los hallazgos representan una potencial preocupación para los fabricantes de dispositivos, especialmente los tres mayores vendedores de teléfonos inteligentes del mundo, Apple Inc., Samsung Electronics Co Ltd y Huawei Technologies.

La CTIA, la asociación comercial que representa a AT&T Inc, Verizon Communications Inc, Apple Inc y otros, dijo que estudios previos han demostrado que la emisión de radiación por radiofrecuencia de los teléfonos celulares no presenta riesgos conocidos para la salud.

"Entendemos que los informes preliminares del NTP para sus estudios con ratones y ratas se publicarán para comentarios y revisión por pares para que se pueda evaluar su importancia", agregó el grupo.